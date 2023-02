Serie B, Palermo-Ternana 0-0

Lucarelli torna con un punto

(DMN) Palermo – prima partita di Cristiano Lucarelli nella sua seconda esperienza sulla panchina delle fere e primo punto conquistato. Uno zero a zero, probabilmente stretto per le fere considerando i tanti miracoli di Pigliacelli ed il palo colpito da Diakitè, che muove la classifica e spezza il digiuno dopo le due sconfitte consecutive che hanno portato i rossoverdi fuori dalla zona play off.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (27′ st Di Mariano), Segre (1′ st Saric), Gomes, Broh, Masciangelo (1′ st Aurelio); Brunori (K, 27′ st Soleri), Tutino (38′ st Vido). A disp.: Massolo, Orihuela, Damiani, Buttaro, Verre, Bettella, Lancini. All.: Salvatore Lanna (Corini squalificato)

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Mantovani (38′ st Bogdan); Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado (28′ st Martella); Palumbo (K, 38′ st Capanni); Partipilo, Falletti (28′ st Defendi, 31′ st Paghera). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Ferrara, Ferrante. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola

Assistenti: Michele Lombardi (Brescia), Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

IV Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli)

VAR: Valerio Marini di Roma 1 (AVAR: Livio Marinelli di Tivoli)

Ammoniti: Corrado (T.), Aurelio e Vido (P.)