Beffa al 95′

(DMN) Monza – inizia con un pari beffardo il 2022 del Perugia. Contro il Monza di Stroppa, nella gara valida per la 19^ giornata di serie B, i grifoni hanno sfiorato il colpaccio venendo raggiunti a pochi secondi dal fischio finale. Il Perugia inizierà il girone di ritorno sabato 22 gennaio, alle ore 16.30, al ‘Curi’ contro il Pordenone.

La partita

Il tecnico del Perugia Massimiliano Alvini punta sul 3-5-1-1 con Chichizola in porta, Sgarbi, Angella e Dell’Orco in difesa, Ferrarini, Segre, Burrai, Santoro e Lisi a Centrocampo con Kouan alle spalle dell’unica punta De Luca.

Giovanni Stroppa, alla guida dei brianzoli, punta invece sul 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali, Donati, Caldirola e Marrone a formare il terzetto difensivo, Carlos Augusto, l’ex Molina, Barberis, Valoti e Pedro Pereira a centrocampo con Gaston Ramirez e Dany Mota in attacco.

Primo tempo

1′ Completo rosso con banda laterale bianca per il Monza, Blu con dettagli bianchi e rossi per il Perugia. Primo giro di palla per i padroni di casa: inizia Monza-Perugia

15′ poche emozioni in avvio. Buona la partenza del Monza poi il Perugia ha acquisito consapevolezza delle proprie capacità

23′ bella azione del Perugia , Marrone anticipa l’ultimo passaggio rifugiandosi in angolo

37′ ammonito Santoro

42′ Fallo di Angella su Mota: rigore. Ammonito il numero 5 perugino

45′ Valoti spiazza Chichizola dal dischetto: 1-0

45′ concessi 3′ di recupero

45’+3 il primo tempo termina con i brianzoli in vantaggio

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa senza sostituzioni

47′ Segre recupera palla, innesca un contropiede ma il suo diagonale davanti a Di Gregorio finisce in angolo dopo una grande parata del portiere di casa

53′ Nel Monza Colpani prende il posto di Gaston Ramirez

56′ nel Perugia entrano Curado e Matos per Santoro e Angella

59′ Matos ammonito per simulazione dopo un contatto in area con Marrone

62′ interviene il Var: è calcio di rigore per il Perugia. Giallo a Matos cancellato

64′ palla all’angolino, De Luca pareggia dal dischetto

65′ nel Monza in campo Favilli e Bettella al posto di Donati e Molina

69′ ammonito Burrai

75′ Kouan recupera palla, serve Matos che entra in area effettua un passaggio basso e trova lo stesso numero 28 che porta il Perugia in vantaggio: 1-2

76′ nel Perugia in campo Falzerano e Vanbaleghem per Ferrrini e Burrai

77′ grande parata di Chichizola su Valoti

83′ Rosi prende il posto di De Luca nel Perugia, Sampirisi quello di Pereira nel Monza

84′ nel Monza esce Valoti per Ciurria

88′ cross di Ciurria, testa di Favilli, Chichizola blocca sulla linea

89′ Mota spreca al volo da pochi passi

90′ assegnati 6′ di recupero

90+5′ la difesa del Perugia si addormenta ed il Monza pareggia con Ciurria

90+6′ termina la partita

Monza-Perugia, il tabellino

Campionato Nazionale Serie B 2021/2022, 19^ giornata

Domenica 16-01-2022 U-Power Stadium, ore 16.15

MONZA: 16 Gregorio, 2 Donati (65′ 19 Favilli) , 5 Caldirola, 8 Barberis, 10 Valoti (84′ 84 Ciurria) , 13 Pereira (83′ 31 Sampirisi) , 21 Gaston Ramirez (53′ 28 Colpani), 30 Carlos, 34 Marrone, 47 Mota Carvalho, 79 Molina (65′ 18 Bettella)

A disposizione: 12 Sommariva, 9 Gytkjaer, 17 Barillà, 20 Siatounis, 26 Antov, 29 Paletta, 80 Vignato

Allenatore: Giovanni Stroppa

PERUGIA: 22 Chichizola, 5 Angella (56′ 10 Matos), 6 Segre, 8 Burrai (76′ 19 Vanbaleghem) , 9 De Luca (83′ 2 Rosi) , 15 Dell’Orco, 25 Santoro (56′ 21 Curado), 28 Kouan, 30 Ferrarini (76′ 23 Falzerano) , 39 Sgarbi, 44 Lisi

A disposizione: 31 Megyeri, 3 Righetti, 4 Gyabuaa, 7 Carretta, 11 Murano, 16 Ghion, 32 Zanandrea

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta

Assistenti: Ciro Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona

IV Ufficiale: Valerio Maranesi della sezione di Ciampino

Var : Ivano Pezzuto di Lecce

AVAR : Domenico Rocca di Catanzaro

Marcatori: 45′ Valoti (R), 64′ De Luca (R), 75′ Kouan, 95′ Ciurria

Ammoniti: Santoro, Angella, Burrai

Esplusi:

Recupero: 3′ pt / 6′ st