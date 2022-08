Serie B, Modena-Ternana 4-1

Lo scherzo di Tesser

(DMN) Modena – seconda sconfitta in altrettante trasferte per la Ternana di Cristiano Lucarelli. Dopo la sconfitta di Ascoli e la bella vittoria interna contro la Reggina, le fere si sono inclinate al Modena del grande ex Attilio Tesser. Una rete di Favilli, la seconda in campionato, non è bastata ai rossoverdi per raggiungere i canarini in già in doppio vantaggio nel primo tempo con Diaw ed un’autorete di Capuano. Nella ripresa Falcinelli e l’ex Tremolada hanno firmato il poker che consegna al Modena i primi tre punti della stagione.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Cittadini, Ponsi (43′ st Renzetti); Gerli (K.); Armellino, Gargiulo (40′ st Battistella); Tremolada (40′ st Silvestri); Diaw (43′ st Giovannini), Bonfanti (15′ st Falcinelli). A disp.: Narciso, Magnino, Duca, Mosti, Panada, Abiuso, Piacentini. All.: Attilio Tesser

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Ghringhelli (1′ st Defendi), Bogdan, Capuano, Celli (38′ st Sorensen); Di Tacchio, Agazzi, Palumbo (K., 30′ st Corrado); Falletti (15′ st Moro), Partipilo; Favilli (38′ st Spalluto). A disp.: Kaprikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Rovaglia, Paghera. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Gualtieri (Asti)

Assistenti: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore), Federico Fontani (Siena)

IV Ufficiale: Luca De Angeli (Milano)

V.A.R.: Marco Piccinini (Forlì), A.V.A.R.: Mattia Scarpa (Reggio Emilia)

Marcatori: 23′ pt Diaw (M., rig.), 32′ pt Capuano (T., aut.), 5′ st Favilli (T.), 19′ st Falcinelli (M.), 23′ st Tremolada (M.)

Ammoniti: Cittadini, De Maio e Falcinelli (M.)

Espulsi: Lucarelli (T.)

Recuperi: 3/5

Spettatori: 8.426 (di cui 436 ospiti)