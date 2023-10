Serie B, Modena-Ternana 2-1

Non basta la prima rete di Dionisi

(DMN) Modena – ancora una sconfitta per la Ternana di Cristiano Lucarelli. Al ‘Braglia’ passano i canarini guidati da Paolo Bianco. In rete l’ex Palumbo e Falcinelli. Per le Fere non basta la prima rete in rosso rossoverde di Dionisi.

Modena (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Zaro, Riccio, Cauz (15′ pt Ponsi); Magnino, Gerli (K), Palumbo (22′ st Pergreffi); Tremolada (22′ st Bozhanaj), Duca (8′ st Manconi); Strizzolo (8′ st Falcinelli). A disp.: Vandelli, Guiebre, Bonfanti, Giovannini, Battistella, Cotali, Abiuso. All.: Paolo Bianco

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Lucchesi (28′ st Distefano); Diakité (14′ st Casasola), Luperini, Pyyhtiä, Favasuli (14′ st Raimondo), Celli (14′ st Corrado); Falletti (K), Favilli (32′ st Dionisi). A disp.: Vitali, Brazão, De Boer, Viviani, Garau, Travaglini, Mărginean. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Giovanni Braccini di Conegliano, Emanuele Prenna di Molfetta

IV Ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo

VAR: Paolo Valeri di Roma 2 (AVAR: Daniele Rutella di Enna)

Marcatori: 17′ pt Palumbo (M.), 11′ st Falcinelli (M.), 49′ st Dionisi (T.)

Ammoniti: Luperini, Diakité (T.); Ponsi, Falcinelli (M.)

Recuperi: 3/5

Spettatori: 8.875 (di cui 528 ospiti)