Serie B, Lecce-Ternana 3-3

Gol, errori e spettacolo al Via del Mare

(DMN) Lecce – termina in parità l’anticipo della quattordicesima giornata di serie B tra il Lecce di Marco Baroni e la Ternana di Cristiano Lucarelli. Un 3-3 pirotecnico che ha sicuramente fatto divertire il pubblico del Via del Mare.

La Ternana si è portata in vantaggio con Falletti ed un minuto più tardi i padroni di casa hanno pareggiato con un tocco sotto di Majer. I salentini hanno ribaltato il risultato con Strefezza nel finale della prima frazione ed al 56′ Donnarumma ha sfruttato un goffo errore di Gabriel per firmare il pari. Due minuti più tardi ancora Strefezza – con un tiro deviato da Boben – ha riportato in vantaggio i giallorossi ed al 72′ un bellissimo gol di Partipilo – barese di nascita – ha fissato nuovamente il risultato sul pari.

In attesa degli altri risultati, la Ternana si porta al tredicesimo posto in classifica con 18 punti. Lunedì sera al Liberati arriverà il Crotone.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Dermaku (35′ st Meccariello), Lucioni (Cap.), Barreca; Majer (42′ st Listkowski), Hjulmand, Bjorkengren (29′ st Gargiulo); Strefezza (42′ st Paganini), Olivieri (29′ st Rodriguez), Di Mariano. A disp.: Bleve, Vera, Helgason, Bjarnason, Gendrey, Gallo, Blin. All.: Marco Baroni

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; S. Diakité (34′ st Ghiringhelli), Boben, Kontek, Martella; Proietti (Cap., 26′ st Paghera), Koutsoupias (26′ st Agazzi); Partipilo, Falletti, Capone (20′ st Pettinari); Donnarumma (34′ st Salzano). A disp.: Vitali, Krapikas, Celli, Furlan, Mazzocchi, Capuano, Peralta. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Paterna (Teramo)

Assistenti: Dario Cecconi (Empoli), Claudio Barone (Roma 1)

IV Ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

VAR: Rosario Abisso (Palermo), AVAR Niccolò Pagliardini (Arezzo)

Marcatori: 10′ pt Falletti (T.), 11′ pt Majer (L.), 43′ pt Strefezza (L.), 11′ st Donnarumma (T.), 13′ st Strefezza (L.), 27′ st Partipilo (T.)

Ammoniti: Boben e Salzano (T.), Meccariello (L.)

Recuperi: 0/5

Spettatori: 10.314 (di cui 69 ospiti)