Serie B, Lecce-Perugia 0-0

Settimo risultato utile consecutivo per i grifoni

(DMN) Lecce – settimo risultato utile consecutivo per il Perugia di Massimiliano Alvini che conquista un ottimo punto allo stadio di Via del Mare contro il quotato Lecce di Marco Baroni. Il Perugia tornerà in campo giovedì 28, alle 20.30, al Curi contro la Reggina.

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda (18′ st Rodriguez), Di Mariano (18′ st Olivieri), Tuia (26′ st Meccariello), Gendrey, Strefezza (18′ st Listkowski), Barreca (36′ st Paganini), Majer, Hjulmand. A disp.: Bleve (GK), Bjarnason, Björkengren, Gallo, Blin, Calabresi, Dermaku. All.: M. Baroni

PERUGIA: Chichizola, Angella, Segre (1′ st Vanbaleghem), Carretta (23′ st Matos), De Luca (1′ st Murano), Dell’Orco, Falzerano, Santoro (40′ st Ghion), Kouan, Ferrarini (17′ st Rosi), Sgarbi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Righetti, Gyabuaa, Murgia, Curado, Zarandera. All.: M. Alvini

ARBITRO: Antonio Giua della sez. di Olbia (Valerio Vecchi di Lamezia Terme – Claudio Gualtieri di Asti) IV Ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli VAR: Daniele Paterna della sez. di Teramo AVAR: Oreste Muto della sez. di Torre Annunziata

RETI:

NOTE: giornata afosa. Presenti 6665 spettatori di cui 112 ospiti. Ammoniti Angella, Listkowski. Meccariello, Rodriguez. Espulsi dalla panchina per proteste il collaborare tecnico Bonacci (Perugia) e il vice allenatore Del Rosso (Lecce).