Serie B, L.R.Vicenza-Perugia 1-2

In rimonta con Curado e Segre

(DMN) Vicenza -il Perugia di Massimiliano Alvini, torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi. Al ‘Romeo Menti’ contro la squadra degli ex Baldini e Ranocchia e dello spoletino Giacomelli, i grifoni si sono imposti, in rimonta, per 2-1 grazie alle reti di Curado e Segre dopo il vantaggio lampo di Dalmonte.

VICENZA: 21 Contini, 35 Maggio, 14 Padella, 4 De Maio, 94 Lukaku (39′ st 26 Crecco), 6 Zonta (16′ st 11 Ranocchia), 16 Bikel, 7 Cavion (29′ st 70 Da Cruz), 34 Dalmonte (16′ st 91 Teodorczyk), 9 Diaw, 10 Giacomelli (24 16′ st Greco). A disp: 22 Grandi (GK), 98 Confente (GK), 13 Pasini, 15 Bruscagin, 17 Brosco, 20 Boli, 23 Cappelletti. All.: Francesco Baldini

PERUGIA: 22 Chichizola, 2 Rosi, 6 Segre (25′ st 25 Santoro), 8 Burrai, 9 De Luca (25′ st 11 Olivieri), 10 Matos (46′ st 7 Carretta), 15 Dell’Orco, 21 Curado, 28 Kouan, 30 Ferrarini (35′ st 16 Ghion), 44 Lisi (25′ st 13 Beghetto). A disp: 1 Fulignati (GK), 4 Gyabuaa, 14 Murgia, 18 D’Urso, 23 Falzerano, 25 Santoro, 32 Zanandrea, 49 Baldi. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Gaetano Massara di Reggio Calabria – Claudio Gualtieri di Asti) IV Ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa. VAR: Antonio Rapuano di Rimini AVAR: Luigi Rossi di Rovigo

RETI: 2′ pt Dalmonte, 17′ pt Curado, 12′ st Segre

NOTE: giornata tiepida e soleggiata. Presenti 5307 spettatori di cui 224 tifosi biancorossi. Ammoniti De Luca, Diaw, Lisi, Giacomelli, Matos