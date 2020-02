Il Re punge le vespe, Grifo corsaro al ‘Menti’

(DMN) Castellammare di Stabia – Seconda vittoria consecutiva per il Perugia che nella gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, espugna il Romeo Menti di Castellammare di Stabia, rilanciando le proprie ambizioni di classifica.

Contro la Juve Stabia di Fabio Caserta, in serie positiva da sei giornate, con in campo gli ex Provedel e Forte ed in panchina Mezavilla, Serse Cosmi ha scelto di confermare dieci undicesimi della squadra che nell’ultimo turno aveva battuto il Livorno, puntando sul 3-5-2 con Vicario in porta, Rosi, Angella e Gyömber in difesa, Mazzocchi, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia e Nzita a centrocampo con Falcinelli e Iemmello in avanti.

L’inizio di gara dei ragazzi di Cosmi é stato positivo al cospetto di una compagine in crescita tra le più in forma del campionato.

Al 18′ il calcio di rigore trasformato da Pietro Iemmello che ha consegnato il vantaggio ai grifoni ha dato però anche la scossa alle vespe che a stretto giro di posta hanno trovato il momentaneo pari con Canotto e hanno sfiorato in più occasioni il vantaggio.

Ad inizio ripresa, Cosmi ha scelto Carraro al posto di Konate ed il Perugia é tornato a produrre gioco. Al 25′ un’altro calcio di rigore trasformato ancora dal capocannoniere Iemmello ha riportato l’ago della bilancia dalla parte dei grifoni.

Nei venti minuti finali, la Juve Stabia, comprensibilmente sbilanciata in avanti, ha creato attimi di apprensione ai tifosi del Perugia e, al contempo, ha concesso ai grifoni più di una occasione per sigillare il risultato, tutte incredibilmente vanificate.

Quella di Castellammare é una vittoria importante. É la vittoria che riporta il Perugia nelle zone nobili della classifica e che consente alla squadra di Cosmi di tenere il timone ben dritto verso i propri obiettivi.

JUVE STABIA: Provedel, Vitiello (Cap.), Fazio, Allievi (27′ st Tonucci), Ricci, Calò, Addae (35′ st Rossi), Mallamo, Di Gennaro (13′ st Di Mariano), Canotto, Forte. A disposizione: Esposito, Polverino, Melara, Bifulco, Izco, Germoni, Mezavilla, Calvano, Buchel. All. F. Caserta.

PERUGIA: Vicario, Rosi (Cap.), Angella, Gyomber, Mazzocchi, Falzerano, Konate (1′ st Carraro), Nicolussi Caviglia, Nzita (36′ st Rajkovic), Falcinelli (23′ st Melchiorri), Iemmello. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Sgarbi, Dragomir, Buonaiuto, Barone, Kouan, Capone. All. S. Cosmi.

ARBITRO: Daniele Minelli della sezione di Varese. Assistenti Filippo Bercigli della sezione di Valdarno e Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso. Quarto uomo Marco D’Ascanio della sezione di Ancona.

RETI: 17′ pt – 26′ st Iemmello, 26′ pt Canotto

NOTE: Ammonito Konate, Fazio, Nzita, Addae, Melchiorri, Vicario

