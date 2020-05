Serie B, il gruppo Perugia si riunisce nel Curi blindato

Primo allenamento collettivo post Covid per la squadra di Serse Cosmi

(DMN) Perugia – test sierologici e tamponi effettuati: il Perugia del post Covid é pronto per ripartire. Come noto, il campionato di Serie B, dovrebbe riprendere il 20 di giugno e la squadra di Serse Cosmi sarà impegnata nella delicata trasferta di Ascoli. Dopo tre mesi e mezzo di stop, con sole tre settimane di allenamenti collettivi alle spalle e senza giocare amichevoli, la truppa biancorossa si presenterà al Del Duca per una sfida impossibile da pronosticare.

Nel pomeriggio di oggi, finalmente, il gruppo si é riunito. É un nuovo inizio. Serse Cosmi ha parlato a lungo ai suoi nel centro del Curi, totalmente inaccessibile come prevede il protocollo. Poi, il tecnico punteggiano ha diretto il primo allenamento collettivo in vista della ripresa. Domenica la squadra osserverà una giornata di riposo, poi, da lunedì, al gran completo, inizierà a prepararsi per la trasferta marchigiana, la più impronosticabile della storia.