Serie B, Frosinone-Ternana 1-1

In rete Charpentier e Pettinari

(DMN) Frosinone – termina in parità la gara del ‘Benito Stirpe’ tra il Frosinone di Fabio Grosso e la Ternana di Cristiano Lucarelli. Al vantaggio iniziale di Charpentier ha risposto Pettinari ad inizio ripresa. I ciociari hanno giocato in 10 uomini dal 26′ del primo tempo quando Gatti per rimediare ad un suo errore ha commesso fallo su un rossoverde incassando il secondo giallo della sua partita. La formazione rossoverde si porta a 22 punti in classifica e nel prossimo turno, in programma venerdì 10 dicembre, alle ore 20.30, ospiterà al ‘Liberati’ il Benevento.