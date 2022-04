Serie B, Crotone-Perugia 1-1

Pari scialbo

(DMN) Crotone – pari scialbo del Perugia di Massimiliano Alvini contro il Crotone di Francesco Modesto. Al vantaggio di Olivieri, nel primo tempo, ha risposto un rigore di Maric nella ripresa.

La partita

Perugia in campo con il 3-4-2-1 con Chichizola tra i pali, Sgarbi, Angella e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Santoro, Segre e Lisi a centrocampo con Matos e Carretta alle spalle di Olivieri.

Francesco Modesto, tecnico dei pitagorici schiera invece un modulo speculare con Festa in porta, Canestrelli, Golemic e 27Nedelcearu in difesa, Mogos, Estevez, Awua, e Schnegg a centrocampo con Kone e Marras dietro la punta Maric.

Primo tempo

1′ tradizionale maglia rossoblù, pantaloni e calzettoni blu per i pitagorici , maglia bianca, pantaloni rossi e calzettoni bianchi per i grifoni. Prima palla al Perugia: inizia la partita.

3′ Perugia in contropiede, Olivieri spreca l’appoggio per Carretta solo davanti al portiere

4′ tiro di Maric, para Chichizola

8′ lancio di Falzerano per Olivieri, l’ex Juventus non aggancia la sfera

16′ tiro di Marras, alto

17′ tiro potente di Awa dai 30 metri, Chichizola si distende e devia in angolo

19′ colpo di testa di Segre su azione di calcio d’angolo, Festa blocca la sfera

23′ occasionissima per il Crotone, Chichizola è chiamato agli straordinaru su Estevez

31′ Perugia in contropiede con Matos, Falzerano e Carretta, la difesa del Crotone si salva

32′ ammonito Schnegg

33′ tiro di Estevez, alto

35′ tiro di Carretta da posizione defilata, alto

36′ cross basso di Matos, tocco di Olivieri, rete: 0-1

39′ tiro in diagonale di Marras che attraversa tutta l’area piccola e finisce fuori

45′ il primo tempo termina senza recupero

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa, nel Crotone in campo Kone per Kargbo

47′ occasione per il Crotone, nulla di fatto

48′ fallo di Angella su Maric in area, rigore per il Crotone e cartellino giallo per il difensore

50′ Maric dal dischetto pareggia i conti: 1-1

59′ nel Crotone esce Schnegg per Sala

61′ ammonito Falzerano

63′ il Crotone protesta per un presunto tocco di mani di Sgarbi. L’arbitro consulta il Var e consente di proseguire il gioco

65′ nel Perugia entrano Kouan, Burrai e De Luca per Segre, Carretta e Olivieri

68′ Chichizola miracoloso su Sala

71′ Beghetto in campo per Lisi

76′ Crotone ancora pericoloso, tiro potente di <maric, respinta con il corpo da Dell’Orco

77′ De Luca per Beghetto, cross perfetto, colpo di testa ad incrociare di Kouan di poco a lato

78′ ammonito Awua

82′ tiro di Awua, alto

84′ retropassaggio sbagliato, apprifitta De Luca che non riesce a superare Festa

85′ Matos lascia il posto a D’Urso. Marras esce per Cangiano

88′ ammonito Mogos che lascia il posto a Calapai

89′ espulso dalla panchina il tecnico Modesto

90′ ammonito Beghetto

90′ assegnati 4′ di recupero

93′ tiro di D’Urso, si oppone Festa

93′ ammonito Santoro

94′ finisce in parità

CROTONE: 1 Festa, 5 Golemic, 8 Estevez, 10 Kone (46′ 24 Kargbo), 16 Schnegg (59′ 29 Sala) , 17 Marras (85′ 74 Cangiano) 19 Canestrelli, 27 Nedelcearu, 32 Mogos (88′ 14 Calapai) , 86 Awua, 99 Maric

A disposizione: 22 Saro, 3 Cuomo, 6 Mondonico, 7 Vulic, 21 Nicoletti, 28 Borello, 44 Schirò, 77 Gural

Allenatore: Francesco Modesto

PERUGIA: 22 Chichizola, 5 Angella, 6 Segre (65′ 8 Burrai) , 7 Carretta (65′ 9 De Luca) , 10 Matos (85′ 18 D’Urso) , 11 Olivieri (65′ 28 Kouan) , 15 Dell’Orco, 23 Falzerano, 25 Santoro, 39 Sgarbi, 44 Lisi (71′ 13 Beghetto)

A disposizione: 1 Fulignati, 2 Rosi, 4 Gyabuaa, 16 Ghion, 21 Curado, 30 Ferrarini, 32 Zanadrea

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Giacomo Camplone della sezione di Pescara

Assistenti: Stefano Liberti di Pisa e Gabriele Nuzzi di Valdarno.

IV Ufficiale: Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

VAR : Giovanni Ayroldi di Molfetta

AVAR : Emanuele Prenna di Molfetta.

Marcatori: 36′ Olivieri, 50′ Maric (R)

Ammoniti: Schnegg, Angella, Falzerano, Awua, Mogos, Modesto all. (2), Beghetto, Santoro

Esplusi: Modesto (allenatore)

Recupero: 0 pt / 4′ st