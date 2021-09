Serie B, Cremonese-Perugia 0-3

Un grifo sontuoso sbanca lo ‘Zini’ in 10 uomini

(DMN) Cremona – grande vittoria per il Perugia di Massimiliano Alvini che sbanca lo ‘Zini’ di Cremona con un rotondo 0-3 nonostante un uomo in meno.

La cronaca

Tante novità in formazione per Alvini che sceglie il 3-4-1-2 con Chichizola in porta, Curado, Angella e Zanandrea in difesa, Ferrarini, Segre, Burrai e Lisi a centrocampo con Kouan alle spalle di De Luca e Matos.

Primo tempo

1’inizia la partita, prima palla alla Cremonese

5′ grande tiro di Baez, para Chichizola.

11′ bel tiro di Matos, straordinaria parata di Carnesecchi

14′ azione dei grifoni: lancio per Ferrarini, passaggio a De Luca poi sbuca Lisi ed è 0-1

22′ tiro alto di Baez da buona posizione

25′ punizione di Burrai, respinta di Carnesecchi, rete annullata a De Luca per fuorigioco

27′ De Luca davanti a Carnesecchi, il portiere para ma l’attaccante era ancora in fuorigioco

29′ azione di Zanandrea sulla sinistra, missile di sinistro ed è 0-2

39′ diagonale di Matos, palla di poco fuori

41′ seconda ammonizione per Zanandrea, Perugia in dieci uomini

45′ assegnato 1′ di recupero

45+1′ termina il primo tempo

Secondo tempo

46′ Triplo cambio per la Cremonese: entrano Ciofani, Buonaiuto e Zanimacchia per Valeri, Bartolomei e Vido ,nel Perugia entra Sgarbi per De Luca

50′ Tiro di Ferrarini, fuori

51′ tiro di Buonaiuto di poco a lato

57′ quarta sostituzione per la Cremonese: esce Castagnetti ed entra Gaetano

61′ nel Perugia entrano Vanbaleghem e Falzerano per Burrai e Lisi

70′ Righetti prende il posto di Ferrarini

74′ girata di Ciofani, palla alta

75′ annulla una rete a Kouan per fuorigioco di Matos

78′ ultimo cambio per la Cremonese, entra Deli per Sernicola

79′ azione Perugia: Kouan, Matos, Falzerano… Kouan 0-3

83′ Santoro prende il posto di Kouan

90′ assegnati 3′ di recupero

90+3′ finisce la gara

Cremonese: 12 Carnesecchi, 3 Valeri (46′ 98 Zanimacchia) , 6 Ravanelli, 7 Baez, 15 Bianchetti, 16 Baltolomei (46′ 10 Buonaiuto) , 17 Sernicola (78′ 94 Deli), 18 Vido (46′ 9 D. Ciofani) , 19 Castagnetti (57′ 70 Gaetano) , 21 Fagioli, 29 Di Carmine

A disp: 22 Ciezjiwski, 45 Sarr, 5 Collodel, 13 Neroni, 23 Crescenzi, 32 Dalle Mura, 55 Okoli

Allenatore: Sig. Antonio Porta (Pecchia squalificato)

Perugia: 22 Chichizola, 5 Angella, 6 Segre, 8 Burrai (61′ 19 Vanbaleghem) , 9 De Luca (46′ 39 Sgarbi) , 10 Matos, 21 Curado, 28 Kouan (83′ 25 Santoro), 30 Ferrarini (70′ 3 Righetti) , 32 Zanadrea, 44 Lisi (61′ 23 Falzerano)

A disp: 1 Fulignati, 2 Rosi, 4 Gyabuaa, 7 Carretta, 11 Murano, 14 Murgia, 16 Ghion

Allenatore: Sig. Massimiliano Alvini

Arbitro: Sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido



Assistenti: Sig.ri Vittorio Di Gioia di Modena e Fabio Shirru di Nichelino



IV Ufficiale: Sig. Federico Fontana della sezione di Siena



Var : Sig. Marco Piccinini di Forli

AVAR: Sig. Salvatore Affatato di Vco

Marcatori: 14′ Lisi, 29′ Zanandrea, 79′ Kouan



Ammoniti: Castagnetti, Zanandrea, Lisi, Vido, Zanandrea, Ciofani, Angella



Espulsi: Zanandrea

Recupero: 1′ pt, 3′ st