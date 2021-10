Serie B, Cosenza-Ternana 3-1

Le fere cadono al San Vito. Segna Mazzocchi, Donnarumma sbaglia (2 volte) un rigore

(DMN) Cosenza – è amaro il turno infrasettimanale del campionato di Serie B per la Ternana di Cristiano Lucarelli. Le fere – in campo con ben cinque novità rispetto alla squadra che aveva battuto il Vicenza – vanno sotto dopo 3′ con un autogol di Ghiringhelli su tiro di Bittante, subiscono il 2-0 di Gori solo 8′ più tardi e al 23′ rientrano in partita con la seconda rete stagionale di Mazzocchi. Nella ripresa Milico, appena entrato in campo segna il sigillo del 3-1. A tempo ampiamente scaduto Donnarumma si fa parare per ben due volte un rigore da Vigorito – fatto ripetere dall’arbitro – che avrebbe reso meno pesante il passivo. Mercoledì al Liberati arriva il Como.

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Šitum, Carraro, Palmiero (Cap., 33′ st Gerbo), Florenzi (16′ st Anderson), Bittante (33′ st Corsi); Gori (44′ st Pandolfi), Caso (16′ st Millico). A disp.: Saracco, Matosevic, Kristoffersen, Venturi, Sy, Vallocchia, Minelli. All.: Marco Zaffaroni

Ternana (4-4-2): Iannarilli; Ghiringhelli (15′ st Defendi), Boben, Capuano, Martella; Partipilo (32′ st Peralta), Paghera (15′ st Palumbo), Proietti (Cap.), Salzano (15′ st Falletti); Mazzocchi, Pettinari (27′ st Donnarumma). A disp.: Krapikas, Celli, Kontek, Furlan, Sørensen, Diakité, Agazzi. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Lecco), Michele Grossi (Frosinone)

IV Ufficiale: Domenico Leone (Barletta)

VAR: Fabio Maresca (Napoli), AVAR Damiano Margani (Latina)

Marcatori: 3′ pt Bittante (C.), 8′ pt Gori (C.), 23′ pt Mazzocchi (T.), 20′ st Millico (C.)

Recuperi: 0/4