Serie B, Cosenza-Ternana 0-0

A reti bianche

(DMN) Cosenza – non va oltre il pareggio a reti inviolate la Ternana di Aurelio Andreazzoli nell’insidiosa trasferta di Cosenza. Uno zero a zero che permette alle fere di mantenere la posizione in zona play off.

Cosenza (4-3-1-2) Micai; Rispoli, Rigione (K), Vaisanen, D’Orazio (17′ st La Vardera); Brescianini, Voca (32′ pt Praszelik), Calò (27′ st Agostinelli); Marras; Nasti (27′ st Zarate), Finotto (17′ st Delic). A disp.: Marson, D’Urso, Meroni, Salihamidzic, Venturi, Martino, Zilli. All.: William Viali

Ternana (3-4-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani; Ghiringhelli (27′ st Cassata), Agazzi, Di Tacchio, Corrado (27′ st Martella); Coulibaly (27′ st Defendi), Partipilo (K, 38′ st Falletti); Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Donnarumma, Paghera, Bogdan. All.: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Lorenzo Maggioni (Lecco)

Assistenti: Luigi Rossi (Rovigo), Edoardo Raspollini (Livorno)

IV Ufficiale: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

VAR: Davide Ghersini (Genova); AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

Ammoniti: Ghiringhelli, Favilli (T.); D’Orazio (C.)

Recuperi: 2/5