Serie B, Cosenza-Perugia 2-1

Sconfitta pesante, la classifica diventa pericolosa. Da domani squadra in ritiro a Roccaporena

(DMN) Cosenza – alla vigilia, la partita del ‘San Vito-Marulla’ era stata definita per i Perugia, la gara più importante della stagione. Una partita da dentro o fuori. Nonostante tutte le parole spese e le raccomandazioni fatte, i ragazzi di Cosmi sono riusciti a sbagliare totalmente la gara. A partite dall’approccio iniziale. Per la terza gara consecutiva infatti, il Perugia, ha subito gol alla prima occasione, nelle fasi embrionali della gara. Trattandosi di una partita di vitale importanza, tutti si sarebbero aspettati una reazione. Forte e decisa. Nulla di tutto ciò. Il Perugia, piuttosto confusionario, ha trotterellato per il campo per tutto il primo tempo senza mai creare pericoli alla porta dei Lupi. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, la stessa musica. Il Cosenza ha addirittura raddoppiato con un contropiede perfetto di Baez, nel quale si é vista tutta la resa del Perugia. La rete di Falcinelli ha ridato speranza al Perugia ma, nel finale, i grifoni non sono riusciti a trovare un vitale quanto immeritato pareggio. La classifica diventa pericolosa ma ancor più pericolosa é la totale assenza dal campo degli uomini di Cosmi. Da domani la squadra sarà in ritiro a Roccaporena per preparare la gara interna contro la Cremonese. Al termine del campionato mancano 4 gare, 4 scontri diretti per evitare le sabbie mobili.

COSENZA: Saracco, Corsi (83′ Casasola), Capela, Idda, Asencio, Sciaudone, Legittimo, Bruccini, Bittante, Riviere (65′ Kone), Baez (87 Carretta). A disp.: Quintiero, Lazaar, Broh, D’Orazio, Bahlouli, Schiavi, Machach, Monaco, Prezioso. All. Occhiuzzi

PERUGIA: Vicario, Rosi, Carraro, Mazzocchi, Iemmello (81′ Capone), Nicolussi Caviglia, Di Chiara, Kouan (67′ Falcinelli), Gyomber (77′ Angella), Rajkovic (45′ Falasco), Melchiorri (45′ Buonaiuto). A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Dragomir, Konate, Benzar, Righetti. All. Cosmi

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Lanotte – Cipressa)

RETI: 12′ Bruccini, 75′ Baez, 78′ Falcinelli