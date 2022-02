Serie B, Cosenza-Perugia 1-2

Matos-D’Urso: terza vittoria di fila

(DMN) Cosenza – il Perugia di Massimiliano Alvini espugna il San Vito – Marulla e conquista la terza vittoria di fila. I grifoni sono passati in vantaggio con Matos, hanno raddoppiato con un colpo di tacco di D’Urso ed hanno tenuto in mano la gara fino alla rete di Camporese che ha dato speranza ai lupi. Nel finale i biancorossi hanno stretto i denti e riportato a Perugia tre punti che li tengono all’ottavo posto in classifica con 37 punti. Sabato 19 febbraio ,alle 16.15, il Perugia ospiterà al Curi la Cremonese.

COSENZA :31 Matosevic, 55 Hristov, 5 Rigione (11′ st 20 Millico), 23 Camporese; 92 Situm, 36 Kongolo (1′ st 34 Florenzi), 4 Carraro, 77 Ndoj, 94 Liotti (23′ st 25 Gerbo), 95 Laura (11′ st 10 Caso), 32 Larrivey (18′ st 7 Pandolfi). A disp.: 24 Sarri, 6 Boultam, 14 Tiritiello, 15 Vaisanen, 16 Venturi, 27 Bittante, 42 Voca. All.: Roberto Occhiuzzi

PERUGIA: 22 Chichizola, 2 Rosi, 5 Angella, 9 De Luca (30′ st Olivieri), 10 Matos (18′ st 7 Carretta), 13 Beghetto, 16 Ghion (18′ st 6 Segre), 18 D’Urso (18′ st 25 Santoro), 23 Falzerano, 28 Kouan, 32 Zanandrea (35′ st 39 Sgarbi). A disp.: 31 Megyeri, 4 Gyabuaa, 8 Burrai, 14 Murgia, 15 Dell’Orco 21 Curado, 44 Lisi. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata (Michele Lombardi di Brescia e Stefano Liberti di Pisa) – IV Ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino VAR: Ivano Pezzuto di Lecce AVAR: Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo.

RETI: 33′ pt Matos, 11′ st D’Urso, 25′ st Camporese (C)

NOTE: ammonito Ghion, Olivieri, Carretta, Rosi, Gerbo