Serie B, Como-Ternana 3-1

Sconfitta con…salvezza

(DMN) Como – la Ternana torna dal Sinigaglia di Como con una sconfitta ma con la certezza matematica di disputare il prossimo campionato di Serie B. Venerdì sera al Liberati ultima partita di campionato contro il Frosinone già promosso in Serie A.

Como (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (1′ st Vignali); Parigini (1′ st Da Cunha), Fabregas (1′ st Chajia), Bellemo (K), Iovine, Ioannou; Cerri (1′ st Gabrielloni), Cutrone (38′ st Faragò). A disp.: Vigorito, Cagnano, Da Riva, Blanco, Arrigoni, Mancuso. All.: Moreno Longo

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Ghiringhelli, Bogdan, Capuano; Defendi (K, 1′ st Martella), Coulibaly (34′ st Palumbo), Di Tacchio (1′ st Proietti), Agazzi, Corrado (34′ st Capanni); Falletti (21′ st Partipilo), Favilli. A disp.: Krapikas, Mazzarani, Ndir, Paghera, Donnarumma, Vitali. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Gariglio (Pinerolo)

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1), Domenico Fontemurato (Roma 2)

IV Ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera)

VAR: Rosario Abisso (AVAR: Niccolò Baroni di Firenze)

Marcatori: 32′ pt Favilli (T., rig.), 18′ st Vignali (C.), 25′ st Da Cunha (C.), 32′ st Chajia (C.)