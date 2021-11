Serie B, Como-Perugia 4-1

Mezz’ora da incubo: prima sconfitta in trasferta per la squadra di Alvini

(DMN) Como – prima sconfitta in trasferta per il Perugia di Massimiliano Alvini che torna dal ‘Sinigaglia’ di Como con un pesante 4-1. Dopo una traversa colpita da Sgarbi in avvio , la squadra lariana ha preso il largo in mezz’ora grazie alle reti di La Gumina, l’ex Cerri su rigore , Bellemo e Solini. Il passivo della prima frazione poteva essere ancora più pesante se l’altro ex della gara, Vittorio Parigini, non avesse visto un suo diagonale infrangersi sul palo. Ad inizio ripresa De Luca ha accorciato le distanze ma la gara era ampiamente nelle mani della formazione di Gattuso. Dopo la sosta per le nazionali, il Perugia tornerà al Renato Curi per ospitare il Crotone.

COMO: Gori, Solini, Chajia, ParigIni (29′ st Iannou), Bellemo (36′ st Kabashi), La Gumina (36′ st Gliozzi), Arrigoni (45′ st H’Maidat), Scaglia, Cerri (37′ st Gabrielloni), Vignali, Cagnano. A disp.: Facchin (GK), Bolchini (GK), Toninelli, Bertoncini, Peli, Bovolon, Luvumbo. All.: Gattuso G.

PERUGIA: Chichizola, Rosi (29′ st Righetti), Segre (13′ st Vanbaleghem), Burrai, De Luca, Matos, Dell’Orco, Falzerano (29′ st Gyabuaa), Kouan (25′ st Murano), Ferrarini (13′ st Curado), Sgarbi. A disp.: Fulignati (GK), Murgia, Ghion, Bianchimano, Santoro, Zanandrea, Lisi. All. Alvini

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Mauro Galetto di Rovigo e Claudio Barone di Roma 1) IV° Ufficiale: Enrico Gigliotti dI Cosenza VAR: Antonio Giua di Olbia AVAR : Giacomo Paganessi di Bergamo

RETI: 7′ pt La Gumina, 15′ pt (rig.) Cerri, 18′ pt Bellemo, 28′ pt Solini, 2′ st De Luca (P)

NOTE: giornata soleggiata ma fredda. Presenti 2969 spettatori di cui 177 ospiti. Ammoniti Dell’Orco, Burrai, Rosi, Curado, Kabashi