Serie B, Como-Perugia 1-0

Ultimi in classifica

(DMN) Como – Sesta sconfitta in otto gare per il Perugia che scavalcato proprio dal Como, attualmente occupa l’ultimo posto in classifica. Al Sinigaglia è una rete di Arrigoni a regalare i tre punti ai lariani condannando i Grifoni al KO.

COMO: 99 Vigorito, 3 Cagnano, 4 Fabregas (31′ st 7 Chajia), 10 Baselli (41′ st 24 Celeghin), 16 Solini, 19 Blanco (18′ st 5 Da Riva), 21 Arrigoni (41′ st 5 Iovine), 26 Odenthal, 27 Cerri, 28 Vignali, 77 Mancuso (18′ st 63 Cutrone). A disp.: 1 Ghidotti (GK), 11 Parigini, 14 Bellemo, 23 Scaglia, 33 Delli Carri, 44 Ioannou, 70 Ambrosino Di Bruttopilo. All. Moreno Longo

PERUGIA: 1 Gori, 11 Olivieri (13′ st 41 Strizzolo), 13 Luperini, 15 Dell’Orco (33′ st 6 Vulikic), 16 Bartolomei, 17 Paz (33′ st 9 Melchiorri), 18 Di Carmine, 21 Curado (21′ st 5 Angella), 23 Lisi (21′ st 24 Casasola), 25 Santoro, 33 Beghetto. A disp.: 12 Furlan (GK), 22 Moro (GK), 3 Righetti, 4 Iannoni,, 7 Vulic, 20 Di Serio, 28 Kouan. All.: Silvio Baldini

ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo (Claudio Gualtieri di Asti e Marco Ricci di Firenze) IV ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa VAR: Valerio Marini di Roma 1 AVAR: Niccolò Baroni di Firenze

RETI: 34′ pt Arrigoni

NOTE: giornata piovosa. Presenti 3699 di cui 1341 paganti, 2358 abbonamenti e 180 ospiti. Ammoniti Lisi, Odenthal, Vignali, Baselli, Curado, Chajia, Cagnano, Celeghin