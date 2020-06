Serie B, Cittadella-Perugia: i convocati di Venturato e Cosmi

In campo domani sera alle 21 al ‘Tombolato’. Arbitra Illuzzi di Molfetta

(DMN) – Cittadella-Perugia, gara valida per la 31^ giornata (12^ di ritorno) del campionato di Serie B, si giocherà domani, 29 giugno, alle ore 21, allo stadio ‘Pier Cesare Tombolato’ di Cittadella. Il Cittadella si presenta alla sfida con gli umbri, forte della vittoria ottenuta nell’ultimo turno sul campo del Frosinone (0-2) e del quarto posto in graduatoria con 49 punti. Il Perugia, dopo il bel pareggio interno (0-0) contro il Crotone e senza Di Chiara e Carraro squslificati, oltre a Vicario, Falcinelli, Gyömber, Barone, Dragomir e Falasco infortunati, si presenta in Veneto al dodicesimo posto in classifica con 40 punti.

Cittadella – questi i calciatori convocati dal tecnico dei veneti Roberto Venturato: Paleari, Maniero, Mora, Benedetti, Adorni, Camigliano, Rizzo, Frare, Ventola, Bussaglia, Proia, D’Urso, Vita, Rosafio, Pavan, Panico, Diaw, Luppi, De Marchi, Stanco.

Perugia – ecco i calciatori a disposizione dell’allenatore biancorosso Serse Cosmi: Albertoni, Fulignati, Angella, Benzar, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi, Righetti, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia, Buonaiuto, Capone, Iemmello, Melchiorri.

Arbitro – arbitrerá la sfida il Sig. Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta. Assistenti Marcello Rossi della sezione di Novara e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale Daniele Minelli della sezione di Varese.