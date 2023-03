Serie B, Cittadella-Perugia 0-2

Di Carmine e Casasola per una vittoria fondamentale

(DMN) Cittadella – importantissima vittoria del Perugia di Fabrizio Castori. Al ‘Tombolato’ due reti in 120 secondi, firmate da Di Carmine e Casasola, nella ripresa, regalano ai Grifoni tre punti fondamentali in chiave salvezza. Dopo la sosta per le nazionali, il Perugia ospiterà al Curi il Frosinone, capolista del torneo.

CITTADELLA: 36 Kastrati, 2 Perticone, 10 Antonucci (29′ st 7 Embalo), 14 Salvi, 15 Frare, 20 Carriero (19′ st 90 Asencio), 21 Crociata, 26 Pavan (41′ st 30 Lores Varela), 29 Mastrantonio (19′ st 3 Felicioli), 32 Maistrello (41′ st 70 Ambrosino), 98 Giraudo. A disp: 77 Maniero (GK), 5 Del Fabro, 17 Donnarumma, 18 Mattoli, 19 Ciriello, 72 Danzi. All.: Roberto Musso (Edoardo Gorini squalificato)

PERUGIA: 1 Gori, 5 Angella, 10 Matos (19′ st 20 Di Serio), 13 Luperini (33′ st 4 Iannoni), 18 Di Carmine (41′ st 14 Ekong), 23 Lisi (19′ st 17 Paz), 24 Casasola, 25 Santoro (33′ st 16 Bartolomei), 82 Capezzi, 90 Struna, 97 Sgarbi. A disp. 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 3 Cancellieri, 6 Vulikic, 7 Vulic, 28 Kouan, 49 Baldi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Matteo Gualtieri della sezione di Asti (Fabio Schirru di Nichelino e Francesco Cortese di Palermo) IV° ufficiale: Mauro Gangi della sezione di Enna VAR: Luca Banti di Livorno AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

RETI: 6′ st Di Carmine, 8′ st Casasola