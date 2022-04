Serie B, Cittadella-Perugia 0-0

Secondo pari consecutivo

(DMN) Cittadella – il Perugia di Massimiliano Alvini torba dal Tombolato con in secondo pari consecutivo in altrettante trasferte. Dopo l’1-1 di Crotone, i biancorossi hanno impattato a reti inviolate contro i veneti che rimangono distanziati in classifica di tre punti. Domenica alle 18 i grifoni ospiteranno al Curi il Pisa.

CITTADELLA: 36 Kastrati, 5 Del Fabro, 15 Frare, 16 Vita (37′ st 72 Danzi), 17 Donnarumma, 20 Laribi (22′ st 33 Lores Varela), 21 Tavernelli (22′ st 11 Beretta), 23 Branca (33′ st 24 Icardi), 26 Pavan, 84 Cassandro, 92 Baldini (33′ st 48 Antonucci). A disp: 77 Maniero (GK), 2 Perticone, 6 Visentin, 18 Mattioli, 19 Ciriello, 28 Thioune, 29 Mastrantonio. All.: Edoardo Gorini

PERUGIA: 22 Chichizola, 8 Burrai, 9 De Luca, 11 Olivieri (11′ st 10 Matos), 13 Beghetto, 18 D’Urso (11′ st 6 Segre), 21 Curado, 23 Falzerano (11′ st 30 Ferrarini – 28′ st 44 Lisi), 28 Kouan, 32 Zanandrea, 39 Sgarbi. A disp: 1 Fulignati (GK), 27 Zaccagno (GK), 2 Rosi, 4 Gyabuaa, 7 Carretta, 14 Murgia, 15 Dell’Orco, 16 Ghion. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Pasquale Capaldo di Napoli e Domenico Fontemurato di Roma 2) IV Ufficiale:Giuseppe Collu di Cagliari VAR: Davide Ghersini di Genova AVAR: Vittorio Di Gioia di Modena.

RETI:

NOTE: giornata nuvolosa e fredda. Presenti 1191 spettatori di cui 104 tifosi biancorossi. Ammoniti Pavan