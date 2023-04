Serie B, Cagliari-Ternana 2-1

In rete Partipilo

(DMN) Cagliari- la Ternana di Cristiano Lucarelli torna dalla Sardegna con una sconfitta . In rete per i rossoblu di Ranieri Deiola e Zappa, alle fere non è bastata la rete di Partipilo.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa (23′ st Goldaniga), Obert (1′ st Altare), Dossena, Di Pardo (1′ st Barreca); Nandez, Makoumbou, Deiola, Lella (1′ st Rog); Pavoletti (K, 1′ st Luvumbo), Lapadula. A disp.: Aresti, Ciocci, Viola, Millico, Prelec, Kourfalidis. All.: Claudio Ranieri

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Bogdan (25′ st Falletti), Mantovani; Ghiringhelli (34′ st Defendi), Coulibaly (1′ st Cassata), Agazzi, Palumbo (K, 25′ st Capanni), Corrado; Partipilo (34′ st Donnarumma), Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Sørensen, Mazzarani, Proietti, Paghera, Martella. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico La Penna (Roma Uno)

Assistenti: Pasquale De Meo (Foggia), Vittorio Di Gioia (Nola)

IV Ufficiale: Daniele Virgilio (Trapani)

VAR: Luca Banti di Livorno (AVAR: Francesco Meraviglia di Pistoia)

Marcatori: 4′ pt Deiola (C.), 12′ pt Partipilo (T.), 15′ st Zappa (C.)

Ammoniti: Dossena, Rog e Zappa (C.), Cassata e Palumbo (T.)

Espulsi: Diakitè (T.)

Recuperi: 2/4

Spettatori: 15.307 (di cui 176 ospiti)