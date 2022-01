Serie B, Brescia-Ternana 1-1

Jagiello risponde a Sørensen

(DMN) Brescia- prima partita e primo punto nel girone di ritorno per la Ternana. I ragazzi di Cristiano Lucarelli sono usciti con un buon 1-1 dal ‘Rigamonti’ contro le rondinelle di Filippo Inzaghi. La Ternana si è portata in vantaggio al 12′ con Sørensen, al 27′ Falletti ha raddoppiato a conclusione di una pregevole azione ma dopo il consulto con il Var il direttore di gara ha annullato la rete per un fallo di mano dello stesso numero 17 rossoverde, oggi in maglia gialla. Il pari definitivo delle rondinelle è arrivato al 35′ con Jagiello. Nel prossimo turno, in programma dopo la festa sabato 5 febbraio alle 14, i rosdoverdi ospiteranno al ‘Liberati’ la Reggina degli ex Toscano e Montalto.

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli (25′ st Karacic), Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli (Cap.), Andreoli (36′ st Tramoni), Leris (20′ st Bertagnoli); Jagiello; Aye (20′ st Palacio), Moreo (20′ st Bajic). A disp.: Perilli, Prandini, Papetti, Ndoj. All.: Filippo Inzaghi

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Capuano, Sørensen, Celli (42′ st Paghera); Koutsoupias (28′ st S. Diakité), Agazzi, Palumbo (15′ st Salzano); Partipilo (28′ st Peralta), Falletti; Pettinari (15′ st Donnarumma). A disp.: Vitali, Krapikas, Furlan, Mazzocchi, Capone, Diakitè M., Boben. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila)

Assistenti: Filippo Meli (Parma), Luca Mondin (Treviso)

IV Ufficiale: Valerio Crezzini (Siena)

VAR: Marco Serra (Torino), AVAR Christian Rossi (Nichelino)

Marcatori: 12′ pt Sørensen (T.), 35′ pt Jagiello (B.)

Ammoniti: Pettinari, Falletti, Palumbo e Agazzi (T.); Sabelli (B.)

Recuperi: 2/3

Note: Al 27′ del primo tempo, dopo consulto VAR, annullato alla Ternana un gol di Falletti per presunto fallo di mano.