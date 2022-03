Serie B, Brescia-Perugia 2-1

Bianchi e Palacio rimontano il grifo in 10 uomini

(DMN) Brescia – seconda sconfitta consecutiva per il Perugia di Massimiliano Alvini. La formazione biancorossa, dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento condita da polemiche per la direzione arbitrale, perde anche contro il Brescia, sempre puntando il dito contro alcune scelte che hanno fatto discutere. Al Rigamonti i grifoni si sono portati in vantaggio con De Luca, sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione – doppia ammonizione – di Ferrarini giocando in dieci uomini per oltre un ora. Nel finale hanno subito la rimonta firmata da Bianchi e Palacio. Al 94′ la formazione di Alvini ha protestato per un mani in area bresciana non vista dal Var.

BRESCIA: 1 Joronen, 2 Karacic, 6 Adorni (1′ st 29 Pajac), 8 Palacio, 9 Moreo, 14 Mangraviti, 15 Cistana (19′ st 27 Tramoni), 20 Ayè (19′ st 11 Bajic), 23 Proia (31′ st 26 Bertagnoli), 25 Bisoli, 37 Leris (35′ st 18 Bianchi). A disp.:12 Perilli (GK), 5 Van De Looi, 7 Spalek, 19 Huard, 30 Behrami, 31 Andreoli, 32 Papetti. All.: Filippo Inzaghi

PERUGIA: 22 Chichizola, 6 Segre (40′ st 7 Carretta), 8 Burrai, 9 De Luca (26′ st 10 Matos), 11 Olivieri (1′ st 23 Falzerano), 13 Beghetto (1′ st 32 Zanandrea), 15 Dell’Orco, 18 D’Urso (14′ st 25 Santoro), 21 Curado, 30 Ferrarini, 39 Sgarbi. A disp.: 27 Zaccagno (GK), 31 Megyeri (GK), 5 Angella, 14 Murgia, 16 Ghion, 44 Lisi. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Giampiero Miele di Nola (Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Luigi Lanotte di Barletta) IV ufficiale: Alessandro Di Graci di Como VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo AVAR: Davide Imperale di Genova

RETI: 28′ pt De Luca, 36′ st Bianchi (B), 39′ st Palacio (B)

NOTE: serata fredda. Presenti 2924 spettatori di cui 115 ospiti. Espulso al 30′ pt Ferrarini per doppia ammonizione. Ammoniti Adorni