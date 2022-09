Serie B, Brescia-Perugia 2-1

Sconfitta preoccupante

(DMN) Brescia – Terza sconfitta in quattro gare di campionato per il Perugia di Fabrizio Castori che torna dal Rigamonti di Brescia con un pesante 2-1. Le sorti della gara sono già indirizzate nei primi minuti quando le rondinelle trovano due reti approfittando dell’approccio sbagliato dei Grifoni. La rete di Luperini – tra i pochi positivi insieme a Di Carmine – rimette in gioco i Grifoni che però non riescono a mettere in difficoltà la squadra di Clotet . Sabato al Curi arriva l’Ascoli dell’ex Bucchi e la situazione in casa Perugia è già preoccupante.

BRESCIA: 12 Lezzerini, 4 Adorni, 6 Galazzi (15′ st 7 Viviani), 9 Moreo (38′ st 19 Nuamah), 11 Ayè, 14 Mangraviti, 18 Jallow, 21 Labojko (38′ st 16 Garofalo), 25 Bisoli (1′ st 28 Benali), 26 Bertagnoli, 32 Papetti. A disp.: 1 Andrenacci (GK), 20 Niemeijer, 24 Bianchi, 30 Pace. All. Clotet

PERUGIA: 1 Gori, 5 Angella, 6 Vulikic (40′ st 10 Matos), 7 Vulic (27′ st 16 Bartolomei), 11 Olivieri (1′ st 9 Melchiorri), 13 Luperini, 17 Paz, 18 Di Carmine (18′ st 20 Di Serio), 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro (18′ st 28 Kouan). A disp.: 12 Furlan (GK), 22 Moro (GK), 2 Rosi, 3 Righetti, 4 Iannoni, 49 Baldi. All. Castori

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Marco Bresmes di Bergamo -Pasquale De Meo di Foggia) IV ufficiale: Eugenio Scarpa di Collegno VAR: Maurizio Mariani di Aprilia AVAR: Orlando Pagnotta di Nocerqlqa Inferiore

RETI: 5′ pt Galazzi (B), 13′ pt Ayè (B), 36′ pt Luperini

NOTE: giornata calda e umida. Presenti 4109 spettatori. Al 31′ st Gori para rigore a Moreo. Ammoniti Curado, Adorni, Labojko, Benali, Mangraviti, Melchiorri