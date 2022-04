Serie B, Benevento-Ternana 1-2

Rimonta vincente

(DMN) Benevento – Bella e prestigiosa vittoria della Ternana di Cristiano Lucarelli che si è imposta per 2-1 in casa del quotato Benevento di Fabio Caserta. Alla rete iniziale di Barba hanno risposto Donnarumma e Partipilo per la rimonta vincente rossoverde.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia (Cap.), Vogliacco, Barba, Foulon (16′ st Tello); Ionita, Viviani, Acampora (30′ st Insigne); Farias (30′ st Brignola), Forte (6′ pt Moncini), Improta (16′ st Elia). A disp.: Manfredini, Gyamfi, Calò, Petriccione, Masciangelo, Talia, Pastina. All.: Fabio Caserta

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano (33′ st Martella), Celli (28′ Boben); Defendi (Cap.), Agazzi (28′ st Paghera), Proietti, Palumbo, Ghiringhelli; Pettinari (21′ st Partipilo), Donnarumma (33′ st Mazzocchi). A disp.: Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Peralta, Bogdan, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze

Assistenti: Fabio Schirru (Nichelino), Michele Grossi (Frosinone)

IV Ufficiale: Enrico Maggio di Lodi

V.A.R.: Giacomo Camplone di Pescara (A.V.A.R. Francesco Fiore di Barletta)

Marcatori: 44′ pt Barba (B.), 4′ st Donnarumma (T.), 39′ st Partipilo (T.)

Ammoniti: Viviani e Barba (B.), Iannarilli (T.)

Recuperi: 1/5