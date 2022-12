Serie B, Benevento-Perugia 0-2

Scatto in avanti

(DMN) Benevento – impresa del Perugia di Fabrizio che nel giorno di Santo Stefano conquista la seconda vittoria consecutiva e lascia l’ultimo posto in classifica superando il Cosenza è affiancando in graduatoria il Cittadella portandosi ad una sola lunghezza dalla coppia Spal-Venezia.

Al Vigorito le reti di Lisi – la terza in due partite – e di Luperini hanno dato ai Grifoni tre punti meritati al cospetto di un Benevento in difficoltà. Dopo la sosta, il Perugia tornerà in campo sabato 14 gennaio al Renato Curi contro il Palermo per la prima giornata di ritorno.

BENEVENTO: 21 Paleari, 4 Acampora, 5 Masciangelo (1′ st 18 Foulon), 8 Tello (14′ st 14 Thiam Pape), 15 Glik, 16 Improta, 20 La Gumina (14′ st 10 Farias), 24 Viviani (14′ st 7 Karic), 55 Veseli, 88 Forte, 96 Capellini. A disp: 12 Manfredini (GK), 2 El Kaouakibi, 25 Nwankwo, 27 Schiattarella, 28 Ciano, 33 Leverbe, 58 Pastina, 80 Koutsoupias. All.: Fabio Cannavaro

PERUGIA: 1 Gori, 2 Rosi (1′ st 5 Angella), 11 Olivieri (43′ st 28 Kouan), 13 Luperini, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei (43′ st 4 Iannoni), 20 Di Serio (34′ st 9 Melchiorri), 23 Lisi (29′ st 17 Paz), 24 Casasola, 25 Santoro, 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 3 Righetti, 6 Vulikic, 41 Strizzolo, 49 Baldi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì (Mauro Vivenzi di Brescia e Alex Cavallina di Parma) IV ufficiale: Francesco Fourneau di Roma 1

VAR: Ivano Pezzuto di Lecce AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata

RETI: 46′ pt Lisi, 38′ st Luperini