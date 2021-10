Serie B, Benevento-Perugia 0-0

Pari stretto

(DMN) Benevento –

La cronaca

Alvini punta sul collaudato 3-4-1-2 con Chichizola in porta, Rosi, Angella e Zanandrea in difesa, Ferrarini, Segre, Burrai e Lisi a centrocampo con Kouan alle spalle di De Luca e Matos.

4-3-3 per Fabio Caserta con Paleari tra i pali, Letizia, Vogliacco, Barba e Foulon in difesa, Ionita, Calo’ e Acampora a centrocampo con Insigne, Lapadula ed Elia in attacco.

Primo tempo

1′ Completo totalmente bianco per il Perugia, maglia a scacchi gialli e rossi, pantaloni e calzettoni neri per il Benevento. Inizia la gara, prima palla ai padroni di casa

4′ diagonale insidioso di Salvatore Elia, fuori di poco

10′ segna Segre ma riceve palla da Matos che si trova in fuorigioco: rete annullata

16′ tiro potente di Kouan, di poco a lato

26′ occasione per il Perugia ma Kouan, De Luca e Matos non riescono a conluderer

27′ tentativo di Kouan in scivolata da due passi: palla fuori di un soffio

31′ sinistro potente di Lisi, palla di poco sopra la traversa

35′ l’ex Gennaro Acampora ammonito per simulazione

38′ cross di Ferrarini, girata acrobatica di Lisi tra le braccia di Paleari

39′ tiro di Insigne, para Chichizola in tuffo

40′ calcio d’angolo di Calò, colpo di testa di Vogliacco alto

45′ conclusione di Acampora dai 20 metri, tra le braccia di Chichizola

45′ assegnati 2′ di recupero

45’+2 finisce la prima frazione

Secondo tempo

46′ Nel Perugia esce Rosi ed entra Curado, nel Benevento Masciangelo prende il posto di Foulon. inizia la ripresa

48′ fallo di Curado su Elia: ammonito

49′ punizione di Calò, colpo di testa di Lapadula di poco a lato

50′ il Benevento segna con Insigne: rete annullata per fuorigioco di Lapadula

55′ ammonito Letizia. Giallo anche per il ds del Benevento, Pasquale Foggia, in panchina

58′ ammonito Lapadula per trattenuta su Zanandrea

64′ Esce Insigne, entra Moncini

65′ Falzerano prende il posto di Lisi, Santoro quello di Burrai

66′ grande occasione per Ionita da due passi, palla fuori

68′ tiro di Elia sull’esterno della rete

69′ Sgarbi prende il posto di Zanandrea

73′ grande tiro di Kouan da trenta metri, deviato sul palo da Paleari

75′ nel Benevento entrano Brignola e Viviani per Elia e Calò

80′ Acampora lascia il campo a Tello

83′ tiro di Tello, ampiamente a lato

83′ Esce De Luca, entra Carretta

85′ incredibile parata di Paleari su tiro da due passi di Matos

87′ tiro di Masciangelo fuori

90′ colpo di testa di Matos su cross di Santoro, fuori di un soffio

90′ assegnati 5′ di recupero

90’+3 tiro di Kouan alto

90’+6 termina in parità

BENEVENTO: 29 Paleari, 3 Letizia, 14 Vogliacco, 93 Barba, 18 Foulon (46′ 32 Masciangelo) , 4 Acampora (80′ 8 Tello) , 5 Calò (75′ 99 Brignola), 23 Ionita, 7 Elia (75′ 24 Viviani) , 19 Insigne (64′ 21 Moncini) , 9 Lapadula

A disposizione: 1 Muraca,12 Manfredini, 6 Basit, 10 Vokic, 20 Di Serio,25 Sau, 38 Talia

Allenatore: Sig. Fabio Caserta

PERUGIA: 22 Chichizola, 2 Rosi (46′ 21 Curado) , 5 Angella , 6 Segre, 8 Burrai (65′ 25 Santoro) , 9 De Luca (83′ 7 Carretta) , 10 Matos, 28 Kouan, 30 Ferrarini, 32 Zanandrea (69′ 39 Sgarbi) , 44 Lisi (65′ 23 Falzerano)

A disposizione: 1 Fulignati, 3 Righetti, 4 Gyabuaa, 11 Murano, 14 Murgia, 16 Ghion, 19Vanbaleghem

Allenatore: Sig. Massimiliano Alvini

Arbitro: Sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Assistenti: Sig.ri Antonio Vono di Soverato e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1



IV Ufficiale: Sig. Daniele Rutella della sezione di Enna



Var: Sig. Juan Luca Sacchi di Macerata

AVAR: Sig. Vito Mastrodonato di Molfetta

Marcatori:



Ammoniti: Acampora, Curado, Letizia, Foggia (Ds Benevento, in panchina), Lapadula, Viviani



Espulsi: Foggia (ds Benevento)

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Spettatori: