Serie B, Bari-Perugia 0-2

Doppietta di Di Serio

(DMN) Bari – con due reti di Giuseppe Di Serio il Perugia di Fabrizio Castori espugna il San Nicola e accorcia nuovamente in classifica sulle squadre davanti. Il 2-0 odierno è il giusto premio per l’ottima prestazione dei Grifoni in un campo ostico contro una formazione attrezzata che ambisce a ben altri obiettivi.

BARI: 18 Caprile, 63 Bellomo (41′ st 25 Pucino), 6 Di Cesare, 7 Antenucci (16′ st 26 Scheidler), 10 Botta (16′ st 99 Mallamo), 17 Maiello (31′ st 31 Ricci), 23 Vicari, 27 Mazzotta, 80 Benedetti, 90 Folorunsho, 93 Dorval.

A disp: 1 Frattali (GK), 22 Sarri (GK), 4 Maita, 20 Terranova, 21 Zuzek, 33 Lops. All.: Michele Mignani

PERUGIA: 1 Gori, 2 Rosi, 4 Iannoni (26′ st 16 Bartolomei), 11 Olivieri (41′ st 10 Matos), 15 Dell’Orco, 17 Paz (1′ st 23 Lisi), 18 Di Carmine (19′ st 20 Di Serio), 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan (19′ st 13 Luperini)

A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 5 Angella, 6 Vulikic, 92 Sulejmani, 97 Sgarbi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine (Alessio Toldo di Pordenone e Michele Lombardi di Brescia) IV° ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

VAR : (on site) Marco Guida di Torre Annunziata AVAR : (on site) Damiano Margani di Latina.

RETI: 30′ st e 36′ st Di Serio

NOTE: giornata nuvolosa con leggero vento freddo. Presenti 13717 spettatori (7651 quota abbonati, 110 ospiti). Ammoniti Dell’Orco, Paz, Curado, Di Serio