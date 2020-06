Serie B, Ascoli-Perugia 0-1

Il grifo c’è, Nicolussi Caviglia firma i tre punti

(DMN) Ascoli – il Perugia riparte in campionato conquistando l’intera posta in palio della sfida del ‘Del Duca’. A distanza di oltre tre mesi dalla vittoria interna sulla Salernitana, la squadra di Cosmi torna a conquistare i tre punti anche lontano dal Curi. In una sfida resa impronosticabile dal lungo stop, il tecnico di Ponte San Giovanni ha deciso di puntare sul suo consueto 3-5-2 con Vicario in porta, Rosi, Angella e Sgarbi in difesa, Mazzocchi, Falzerano, Carrato, Nicolussi Caviglia e Di Chiara a centrocampo con Falcinelli e Buonaiuto a formare il tandem d’attacco. Solo panchina per il capocannoniere, Pietro Iemmello .

Nonostante il lungo stop e l’incognita sulla tenuta atletica, il Perugia ha dimostrato di essere pronto. La squadra di Cosmi ha prevalso su quella marchigiana sia dal punto di vista atletico, sia dal punto di vista tecnico. I grifoni hanno condotto una buona gara, in alcune occasioni hanno mancato di lucidità o cinismo negli ultimi venti metri ma grazie ad un un’inserimento di testa del giovane Hans Nicolussi Caviglia hanno portato a casa i tre punti. Una vittoria di misura ma estremamente meritata per quanto espresso in campo dalle due compagini.

Ascoli-Perugia 0-1

Marcatori: 72′ Nicolussi Caviglia

ASCOLI: Leali, Ranieri, Troiano (58′ Eramo), Cavion, Scamacca, Ninkovic (73′ Trotta), Sernicola, Brosco (73′ Gravillon), Andreoni, Brlek, Morosini. A disp.: Marchegiani, Valentini, Ferigra, Petrucci, D’agostino, Maurizii, Matos Intinacelli, Costa Pinto. All. Abascal

PERUGIA: Vicario, Rosi, Carraro, Sgarbi, Mazzocchi (80′ Benzar), Falcinelli (80′ Melchiorri), Buonaiuto (56′ Iemmello), Nicolussi Caviglia, Falzerano (90′ Kouan), Di Chiara, Angella. A disp.: Fulignati, Nzita, Dragomir, Konate, Falasco, Capone, Gyomber, Melchiorri. All. Cosmi

ARBITRO: Juan Sacchi di Macerata (Muto – Ruggieri) IV: Camplone

NOTE: ammonito Brosco, Troiano, Leali, Rosi