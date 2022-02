Serie B, Ascoli-Perugia 0-1

Lisi, pennellata da 3 punti

(DMN) Ascoli – bella ed importante vittoria del Perugia di Massimiliano Alvini che grazie ad una pennellata su calcio di punizione di Francesco Lisi espugna il Del Duca di Ascoli. Nel prossimo turno, in programma sabato 12 febbraio, alle 16.15 i grifoni ospiteranno al Curi il Frosinone del grande ex Fabio Grosso.

La partita

Alvini punta sul 3-4-2-1 con Chichizola in porta, Sgarbi, Angella e Dell’Orco in difesa, Falzerano, Segre, Santoro e Lisi a centrocampo con Kouan e Matos alle spalle di De Luca.

Andrea Sottil sceglie invece il 4-3-3 con l’ex Leali in porta, Salvi, Bellusci, Quaranta e l’altro ex Falasco in difesa, Saric, Caligara, e Maistro a centrocampo con Ricci, Iliev e Bidaoui in attacco

Primo tempo

1′ Completo rosso per il Perugia, maglia a righe bianconere, pantaloni e calzettoni bianchi per l’Ascoli. Il primo pallone è per i padroni di casa: inizia Ascoli-Perugia

1′ tiro di Matos dai 20 metri, para Leali

6′ ci prova De Luca dal limite, Leali blocca

13′ tiro di Maistro, fuori di poco

14′ ammonito Angella

16′ giallo anche per Iliev

21′ tiro di De Luca deviato sul palo da Bellusci

22′ tiro potente di un ascolano deviato in angolo da Angella

27′ bellissima punizione di Lisi dal limite: Perugia in vantaggio 0-1

32′ girata di Kouan da centro area, palla alta

41′ ammonito Falasco

45′ assegnati 2′ di recupero

45+2′ termina il primo tempo

Secondo tempo

46′ nell’Ascoli esce Falasco per D’Orazio

55′ nell’Ascoli esce Ricci per Tsadjout

60′ ammonito De Luca

64′ contropiede di Matos, palla di poco a lato

65′ nel Perugia entrano Beghetto e Olivieri per Lisi e Matos. Nell’ascoli escono Iliev e Saric per De Paoli e Collocolo

70′ colpo di testa di Sgarbi su calcio d’angolo, palla alta

74′ nell’Ascoli esce Maistro per Palazzino

76′ nel Perugia entrano Ferrarini e Carretta per Falzerano e De Luca

80′ ammonito Olivieri

85′ ammonito Caligara

87′ nel Perugia entra Burrai per Kouan

90′ assegnati 4′ di recupero

90+4′ termina 0-1

ASCOLI: 1 Leali; 2 Salvi, 55 Bellusci, 15 Quaranta, 54 Falasco (46′ 3 D’Orazio) ; 30 Saric (65′ 40 De Paoli) , 32 Caligara, 37 Maistro (74′ 29 Palazzino); 8 Ricci (55′ 74 Tsadjout) , 11 Iliev (65′ 18 Collocolo), 26 Bidaoui.

A disposizione: 12 Bolletta, 13 Guarna, 4 Tavcar, 6 Baschirotto, 7 Paganini, , 27 Eramo, 77 Buchel

Allenatore: Andrea Sottil

PERUGIA: 22 Chichizola, 39 Sgarbi, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 23 Falzerano (76′ 30 Ferrrini) , 6 Segre, 25 Santoro, 44 Lisi (65′ 13 Beghetto) ; 10 Matos (65′ 11 Olivieri), 28 Kouan (87′ 8 Burrai) ; 9 De Luca (76′ 7 Carretta)

A disposizione: 1 Fulignati, 2 Rosi, 4 Gyabuaa, 14 Murgia, 16 Ghion, 18 D’Urso, 32 Zanadrea

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino e Marco D’Ascanio di Ancona

IV Ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa

Var : Marco Serra di Torino

AVAR : Davide Imperiale di Genova

Marcatori: 27′ Lisi

Ammoniti: Angella, Iliev, Falasco, Matos, De Luca, Olivieri

Esplusi:

Recupero: 2′ pt / 4′ st