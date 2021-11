Doppietta di Donnarumma

(DMN) Alessandria – una doppietta di Donnarumma nel primo tempo permette alla Ternana di Cristiano Lucarelli di espugnare il ‘Moccagatta’ di Alessandria e di tornare alla vittoria dopo due turni di stop. Con la vittoria odierna la formazione rossoverde sale a quota 16 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma dopo la sosta per le nazionali, le fere ospiteranno al ‘Liberati’ il Cittadella.

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Prestia (Cap.), Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (8′ st Mustacchio), Casarini, Milanese (34′ st Paolmbi), Beghetto (34′ st Lunetta); Chiarello; Kolaj (18′ st Orlando), Corazza (18′ st Arrighini). A disp.: Crisanto, Russo, Benedetti, Speranza, Palazzi, Gerace, Celesia. All.: Moreno Longo

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 30′ st Diakitè), Boben, Sørensen, Martella (22′ st Celli); Proietti, Palumbo; Partipilo (38′ st Agazzi), Falletti (38′ st Salzano), Furlan; Donnarumma (22′ st Mazzocchi). A disp.: Vitali, Krapikas, Kontek, Paghera, Peralta, Pettinari, Koutsoupias. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Giacomo Camplone (Pescara)

Assistenti: Gaetano Massara (Reggio Calabria), Giuseppe Di Giacinto (Teramo)

IV Ufficiale: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

VAR: Luca Banti (Livorno), AVAR Valerio Vecchi (Lamezia Terme)

Marcatori: 15′ e 42′ pt Donnarumma (T.)

Angoli: 8/3

Ammoniti: Beghetto (A.), Partipilo, Sørensen e Proietti (T.)

Recuperi: 2/4

Spettatori: 2.198 (di cui 170 ospiti)