Serie A1, Vero Volley Milano-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1

VERO VOLLEY MILANO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (24-26 25-20 26-24 25-11)



VERO VOLLEY MILANO: Larson 15, Rettke 18, Stysiak 15, Sylla 7, Stevanovic 7, Orro 1, Negretti (L), Candi 5, Thompson 5, Davyskiba 4, Parrocchiale (L), Camera. Non entrate: Begic, Folie.

Allenatore Gaspari.



BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Guerra 13, Nwakalor 7, Galkowska 19, Gardini 3, Polder 6, Santos, Armini (L), Lazic 6, Provaroni 1, Avenia, Galic. Non entrate: Rumori (L), Calvelli.

Allenatore Bertini.



Arbitri: Gasparro, Autuori.



Spettatori: 2078

Durata set: 29′, 29′, 32′, 19′ Totale: 109′.

MVP: Rettke.





MONZA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia manca di un soffio la beffa corsara e cede 3-1 (24-26 25-20 26-24 25-11 i parziali) contro la Vero Volley Milano.



Il primo set parte in grande equilibrio con le due formazioni che si studiano alternandosi al vantaggio di qualche break fino al 12-12 poi la fallosità di Perugia in aumento ed il muro di Larson inducono Bertini a ragionarci su con il minuto di sospensione su 14-12. Al rientro la Bartoccini-Fortinfissi recupera lucidità e ricuce lo strappo con Guerra e l’ace di Provaroni entrata come specialista dai nove metri (16-16). Comincia il punto a punto, poi Stysiak e Sylla riportano avanti Milano ma Galkowska e l’ace di Nwakalor riportano la situazione in parità e quando l’opposta polacca sigla il 20-21 anche Gaspari chiama lo stop. Nella zona calda si avanza punto a punto poi Larson e Rettke portano al set point le padrone di casa e Bertini spende l’ultimo time-out. Al rientro tocca a Polder e Guerra essere protagoniste e sul 24-25 anche Milano ferma per l’ultima volta il gioco, al rientro però Stysiak non centra il campo ed il primo set se lo aggiudicano le “Magliette Nere” 24-26.



Anche il secondo set si comincia punto a punto, in evidenza per le padrone di casa Rettke mentre la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ha una risposta più corale alternando alle marcature Guerra, Polder e Gardini. Arrivati a quota 11-11 Milano approfitta dell’errore al servizio di Gardini (dopo il video-check) ed inizia una progressione che la porta sul 17-14 e convince Bertini a chiamare time-out. La reazione perugina c’è ma non è sufficiente a cambiare l’inerzia e sul 21-17 le umbre fermano nuovamente il gioco. Al rientro Galkowska e Guerra riducono il gap ed avendo due stop a disposizione Gaspari usa il primo sul 22-19 per non correre rischi. I muri di Rettke e Stysiak fanno la differenza e mantengono lo status fino al punto finale del 25-20 che arriva con l’errore a servizio di Polder.



Nel terzo set l’inerzia continua nettamente in favore di Milano che parte subito forte andando prima sul 4-0 e poi sul 13-3 (i momenti dei due time-out chiamati da coach Bertini), a metà set le milanesi si deconcentrano e la fallosità aumenta sul 13-7 è Gaspari a fermare il gioco per scuotere le sue ragazze. Gli errori delle meneghine continuano ed le umbre prendono fiducia trascinate da Galkowska e sul 19-15 il Vero Volley ferma ancora il gioco, al rientro tocca a Lazic a mettersi in mostra e porta la Bartoccini-Fortinfissi Perugia in parità sul 20-20, che poi non contenta avanza fino al 20-22 anche se poi si torna di nuovo in parità sul 22-22 grazie alle imprecisioni di Nwakalor e Lazic. Ma un altro errore (quello di Candi al servizio) vale il set-point per Perugia 23-24 ma Larson manda ai vantaggi, dopoiché la differenza la fa il muro, la tripletta Larson, Rettke, Larson nel fondamentale di rete recupera la situazione e manda in archivio il set più pazzo della stagione 26-24.



L’inizio del quarto set ricorda il precedente con Perugia subito sotto con Bertini che ferma il gioco sul 4-0. Le umbre pian piano reagiscono ma stavolta Milano non si fa sorprendere e sul 18-9 Guerra e compagne fermano di nuovo il gioco. La distanza rimane ampia ed aumenta sul finale con Thompson che svolge le formalità del 25-11 e 3-1 finale.