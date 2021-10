Serie A1, Unet E-Work Busto Arsizio-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0

Il cuore di Diouf non basta e Busto ha la meglio

La migliore Diouf (best scorer della gara) non basta a Perugia per avere la meglio su Busto Arsizio che si aggiudica il match per 3-0 (25-21 25-15 25-19 i parziali), in una gara dove le lombarde hanno dettato il ritmo sin dai primi scambi.

Busto parte subito bene andando sul 3-1, le perugine però non si danno per vinte e tornano in partita raggiungendo la parità sul 4-4 e poi allungano il passo arrivando fino al 7-10, la Unet impatta a quota 14 e quando va avanti di uno (15-14) Cristofani chiama il time-out. La pausa non riporta l’ordine in zona Perugia che chiama di nuovo tempo sul 18-15. Le lombarde gestiscono la situazione arrivando fino al 20-19, poi l’errore al servizio Gray e l’ace di Bauer regalano un barlume di speranza alle umbre, Musso ferma il gioco ed al rientro Ungureanu mette in banca il primo set scagliando a terra la diagonale del 25-21.

Il secondo set parte punto a punto fino al 5 pari, le farfalle volano in avanti ed arrivati all’8-5 Perugia ferma tutto per tentare il rientro, quando il divario aumenta (15-10) Cristofani ferma nuovamente il gioco per l’ultima volta. Il margine cresce con la UYBA trainata da Gray che, non paga, decide di mettere a terra anche il punto del 25-15.

Nel terzo set le farfalle partono subito in progressione ma Perugia resta in scia, dal 7-7 al 10-10 si prosegue punto a punto, Busto tenta ancora la fuga arrivando sul 14-10, le umbre rientrano in gara ed accorciano, una volta arrivate al 15-14 Musso chiama il time-out, la pausa è provvidenziale, la UYBA riprende a macinare punti ed è dunque Cristofani a decidere che è il suo turno di chiamare tempo (19-15). Le “magliette nere” sembrano riprendersi arrivando fino al 20-19 ma il video-check chiamato da Musso nega il punto e rimette in carreggiata le padrone di casa. Crescendo fanno valere le proprie ragioni, il punto finale del 25-19 che regala il 3-0 però arriva grazie a Melandri che non inquadra il campo con il primo tempo servito da Bongaerts.

Nel dopo partita Christina Bauer condivide le impressioni del suo ritorno da ex. “Sicuramente abbiamo giocato contro una squadra fortissima, il loro gioco è molto veloce ed abbiamo sofferto con il muro. Purtroppo ancora abbiamo qualche difficoltà con il servizio e contro una squadra come Busto rende le cose ancora più difficili, peccato perché nelle fasi iniziali del set eravamo sempre vicini però loro sono riuscite in tutte le occasioni a spingere di più al momento giusto ottenendo il massimo risultato. Qui poi c’è sempre una grande atmosfera che da una grande mano e da ex lo so bene“.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-21 25-15 25-19)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bosetti 5, Stevanovic 5, Poulter 4, Gray 16, Olivotto 10, Mingardi 15, Zannoni (L), Ungureanu 2. Non entrate: Herrera Blanco, Monza, Cerbino (L), Colombo, Battista, Bressan.

Allenatore Musso.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 8, Melandri 5, Diouf 17, Melli 6, Bauer 4, Bongaerts 2, Sirressi (L), Provaroni, Guerra, Guiducci, Nwakalor. Non entrate: Diop, Rumori (L).

Allenatore Cristofani.

Arbitri: Piperata, Armandola.

Note

Spettatori: 1294

Durata set: 28′, 25′, 26′; Totale: 79′.

MVP: Olivotto