Serie A1, la Bartoccini Fortinfissi Perugia riparte dalla Unet E-Work Busto Arsizio

Si gioca mercoledì 6 gennaio alle ore 17

La sorte a volte ha l’abitudine di disegnare trame degne di un romanzo, anche in questo caso non viene smentita dai fatti, ponendo come prima gara del girone di ritorno per la Bartoccini Fortinfissi Perugiala la Unet E-Work Busto Arsizio incontrata in una delle ultime gare del girone di andata a seguito dei recuperi causati dal COVID, la pandemia ha costretto al rinvio delle gare precedenti e ad una riorganizzazione del calendario, ecco quindi il motivo per cui l’ottava giornata sarà disputata prima della quinta costringendo le ragazze di coach Mazzanti ad incontrare la formazione lombarda con ben poca distanza rispetto le previsioni.



Da quella gara le perugine hanno dovuto confrontarsi con le problematiche legate al contagio di alcune atlete del gruppo squadra, pienamente risolte poi con il recupero di tutta la rosa la scorsa settimana, mentre Busto fa registrare la variazione in panchina dove coach Fenoglio è stato succeduto da Marco Musso.



Nello scontro precedente finito 2-3 dopo oltre due ore di gioco in un tie-brak terminato 12-15, le più efficienti per la formazione bustocca furono: Mingardi (26 punti), Gray (18 punti) e Gennari (17 punti), mentre sul fronte perugino le più incisive furono: Havelkova (24 punti), Ortolani (20 punti) e capitan Angeloni (18 punti).



I numeri e la posizione in classifica delle due formazioni lasciano presagire uno scontro importante per entrambe le compagini in cui prevedere un risultato diventa quasi impossibile in cui l’unica opzione è attendere il verdetto del rettangolo rosa.



Per conoscere le sensazioni di questo importante appuntamento le parole di Veronica Angeloni, capitano della Bartoccini Fortinfissi Perugia. ” Veniamo da un lungo periodo di stop che è stato difficile per noi, ma del resto lo è stato per le altre squadre che hanno avuto problematiche legate al COVID, anche fare allenamento non è stato facile perché dovevamo continuare a lavorare ma potevamo farlo solo da casa. Le sensazioni che viviamo sono molto forti, c’è tanta emozione, tanta voglia di fare bene sin da subito per cominciare nel modo migliore questo 2021 in modo da poter avere una prospettiva migliore sul campionato ed avere un cambio di marcia, sarà sicuramente una bella prova d’affrontare con un testa a testa tra due squadre che hanno un grande bisogno di punti, non sarà sicuramente una partita facile, sarà una gara sul filo del rasoio dove conterà ogni pallone, noi siamo pronte ad affrontarla, l’esito ce lo darà il campo”.

Note e probabili formazioni

I precedenti

Tre i precedenti tra formazioni, con Busto che ha sempre avuto la meglio.



Le Ex

Nessuna ex nella formazione di Busto, mentre per Perugia: Ortolani (Stagioni 2007-2008, 2013-2014), Aelbrecht (Stagione 2014-2015) ed Havelkova (3 stagioni dal 2009 al 2012 e Stagione 2014-2015).



Le probabili Formazioni



Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio, Ortolani, Koolhaas, Aelbrecht, Angeloni, Havelkova. Libero: Cecchetto.

Allenatore: Mazzanti



Unet E-Work Busto Arsizio: Poulter, Mingardi,Olivotto, Stevanovic, Gennari, Gray. Libero Leonardi.

Allenatore: Musso



Arbitri

Roberto Boris, Roberto Guarnieri

In diretta su LVFTV