Serie A1, la Bartoccini Fortinfissi Perugia al PalaBarton contro Busto Arsizio

Sabato 28 novembre 2020 alle ore 20.30,

La Bartoccini Fortinfissi Perugia è di scena di nuovo al PalaBarton per disputare il recupero dell’ottava giornata del girone di andata contro Unet e-work Busto Arsizio. La gara era originariamente in programma lo scorso 28 ottobre, ma non si giocò a causa della positività al Covid di alcune atlete lombarde. Le “magliette nere” si presentano all’appuntamento di questa sera galvanizzate dalla vittoria casalinga in quattro set di sabato scorso contro Il Bisonte Firenze, che ha permesso a Ortolani e compagne di lasciare l’ultimo posto in classifica. La partita contro Busto Arsizio assume fondamentale importanza per la squadra di coach Davide Mazzanti, dato che la UYBA ha gli stessi punti delle umbre, ma con una partita in meno.

La graduatoria non deve trarre in inganno, la Unet e-work è avversario di tutto rispetto anche se l’organico è stato profondamente rinnovato rispetto a quello della passata stagione. Coach Marco Fenoglio può contare su una squadra composta da un mix di atlete giovani e di esperienza. Il principale terminale offensivo di Busto Arsizio è l’opposto Camilla Mingardi, che attualmente occupa la quinta posizione nella classifica marcatori. A completare la diagonale la 23enne americana Jordyn Poulter; mentre sono da tenere d’occhio anche le schiacciatrici Alessia Gennari e la canadese Alexa Gray, la migliore in campo per le lombarde con 14 punti e il 50% offensivo nella sconfitta del turno precedente contro la Igor Gorgonzola Novara. La centrale serba Jovana Stevanovic garantisce solidità sotto rete, all’esperta Giulia Leonardi è affidato il compito di difendere.