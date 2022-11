Serie A1, Il Bisonte Firenze-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1

IL BISONTE FIRENZE – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (25-17 18-25 25-18 25-20)

IL BISONTE FIRENZE: Knollema 6, Sylves 8, Cambi 3, Herbots 22, Alhassan 5, Nwakalor 18, Panetoni (L), Graziani 5, Kosareva 2, Lotti, Van Gestel, Guiducci. Non entrate: Adelusi, Lapini (L).

Allenatore Bellano.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Nwakalor 16, Samedy 6, Lazic 6, Polder 14, Dilfer 2, Guerra 10, Armini (L), Galic 1, Avenia, Provaroni. Non entrate: Rumori (L), Gardini, Bartolini.

Allenatore Bertini.

Arbitri: Papadopol, Boris.

Spettatori: 701

Durata set: 24′, 26′, 27′, 31′; Totale: 108′.

MVP: Herbots.

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia cede in casa de Il Bisonte Firenze 3-1 (25-17 18-25 25-18 25-20 i parziali) in una gara dove la grande latitante è stata la continuità di gioco soprattutto nel primo set.

In avvio di gara le perugine hanno qualche difficoltà ad entrare in partita forse a causa dell’anticipo di orario che per loro è drammatico, l’alta fallosità delle ragazze di Bertini costringe il tecnico a chiamare lo stop ben prima del previsto (6-2), le padrone di casa restano concentrate e lo spiazzante tocco di seconda di Cambi decreta l’11-5, le umbre non trovano la chiave per reagire quando Knollema mette a terra l’ace del 13-6 Bertini chiama ancora una volta le sue ragazze a colloquio. Firenze si mette in gestione ed arriva agilmente al set point con Herbots (24-16), ma a mettere il sigillo sul primo parziale è Sylvia Nwakalor che realizza il punto del 25-17.

Nel secondo set si parte punto a punto a punto fino al 6-6 poi la Bartoccini-Fortinfissi allunga fino al 7-10 ed allora Bellano chiama lo stop. Al rientro le cose non cambiano e Perugia amministra la situazione mantenendo un +3 di margine quando sul 13-17 il margine torna ad essere di quatto punti Firenze gioca il suo ultimo stop ma c’è poco da fare Linda Nwakalor sente la rivalità con la sorella e si erige a regina del muro ispirando anche Lazic ed il massimo vantaggio arriva sul 13-22. Sul finale le umbre si rilassano e le fiorentine riducono il gap ma il muro di Polder chiude i giochi sul 20-25.

Il terzo parziale comincia con Perugia che prova subito la fuga ed arriva sul 5-2, le toscane però reagiscono con Sylvia Nwakalor e sul 6-6 ritrovano la parità riparte il punto a punto fino a quota 11 poi le umbre si arenano e Firenze allunga tanto da costringere coach Bertini al time-out sul 14-11, le “Magliette Nere” provano la reazione ma il trend non cambia e sul 18-14 si giocano il tutto per tutto chiamando il secondo minuto di sospensione ma c’è poco da fare, il Bisonte ha preso la carica ed arriva agevolmente a conquistare il punto classifica vincendo 25.18.

Anche il quarto parziale si vede una Firenze determinata ai danni delle umbre che partono ancora fallose con Bertini che sull’8-4 è costretto al time-out. Le toscane continuano a fare tutto per bene approfittando degli errori delle umbre e quando il divario aumenta ulteriormente le ospiti fermano ancora una volta i gioco sul 15-8. Coach Bertini manda in campo Galic al posto Samedy, il Bisonte si deconcentra ed il turno a servizio di Linda Nwakalor si fa sempre più insidioso e sul 16-12 è Bellano che chiama lo stop, il margine continua ad assottigliarsi grazie alle giocate di Polder e Galic e per non rischiare la panchina fiorentina ferma ancora una volta il gioco sul 20-18, le bisontine recuperano il controllo della situazione ed è Kosareva appena mandata in campo da Bellano a siglare il punto del 25-20 che conclude il match.