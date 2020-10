Serie A1 femminile, rinviata Bartoccini Fortinfissi Perugia-Unet E-Work Busto Arsizio

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio, valida per la 8^ giornata del Campionato di Serie A1 e in programma questa sera alle 20.30 su Rai Sport HD. La Società bustocca, che si trovava già in Umbria per disputare il match, ha comunicato di aver accertato alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. In attesa di effettuare i tamponi di controllo, la gara è stata rinviata in via precauzionale. Il programma dell’ottava giornata è dunque così definito: SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 8^ GIORNATA

Mercoledì 28 ottobre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Frapiccini-Cerra ADDETTO VIDEOCHECK: Fantoni

Mercoledì 28 ottobre, ore 19.30 (diretta LVF TV)

Saugella Monza – Zanetti Bergamo ARBITRI: Puecher-Usai ADDETTO VIDEOCHECK: Villa

Mercoledì 28 ottobre, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Igor Gorgonzola Novara – VBC èpiù Casalmaggiore ARBITRI: Piana-Pozzato ADDETTO VIDEOCHECK: Difrancesco

Rinviate a data da destinarsi

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio

Riposa: Savino Del Bene Scandicci In Serie A2, è stato disposto il rinvio a data da destinarsi di due gare dell’ottava giornata del Girone Ovest: si tratta di Green Warriors Sassuolo-Exacer Montale e di Club Italia Crai-Sigel Marsala, che non si disputeranno a causa di casi di positività accertati nei gruppi squadra di Sassuolo e del Club Italia.