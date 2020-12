Serie A1, domani Bartoccini Fortinfissi Perugia-Igor Gorgonzola Novara in diretta Rai

ore 20.30 su Rai Sport+HD

L’ultima gara del girone di andata per la Bartoccini Fortinfissi Perugia si conferma il sabato sera in diretta su Rai Sport+HD.



L’ultimo tassello del girone di andata arriva con il recupero della decima giornata, Igor Gorgonzola Novara, squadra guidata in panchina da Stefano Lavarini propone un incontro che rappresenta l’avanguardia tecnica del panorama pallavolistico italiano, dove a sfidasi saranno per l’appunto il piemontese e coach Daniele Mazzanti, che insieme hanno intrecciato il percorso con l’esperienza del Club Italia nella stagione 2009-2010 e proseguita poi nel 2010-2011 alla Foppapedretti Bergamo.



Dunque due allievi di una scuola di pensiero ben precisa che promette un confronto di altissimo livello tecnico.



Da entrambe le parti due squadre che hanno come obbiettivo l’ottenere punti, con le “Magliette Nere” desiderose di riscatto dopo la sconfitta giunta solo al set decisivo nella partita di sabato scorso contro Busto Arsizio.



Dall’altra parte una Novara forte della seconda posizione trascinata dai 162 punti di Britt Herbots e dai 155 di Caterina Bosetti determinate a concludere il girone di andata saldamente al secondo posto.



Parte dalla scorsa gara Kenia Carcaces per fare il punto sul lavoro svolto durante la settimana in preparazione di questa importante partita. “Veniamo da un incontro abbastanza impegnativo dove la differenza è stata minima in cui forse la stanchezza si è fatta sentire nel quinto set, abbiamo comunque abbiamo raccolto un punto che ci ha dato uno stimolo in più per proseguire il lavoro su di noi. Abbiamo puntato poi l’attenzione su Novara che sarà il nostro prossimo avversario, sarà una patita difficile perché sono comunque seconde in classifica, con giocatori di alto livello. Noi stiamo lavorando molto e sarà importante che scenderemo in campo per giocare a pallavolo come sappiamo fare, dopodiché sarà il campo a dirci il risultato”.

Note e probabili formazioni