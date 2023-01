Serie A1, Busto Arsizio-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0

Nel dopo gara le parole di Martina Armini. “Stasera non siamo entrate in partita, ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato alternati da momenti in cui non abbiamo dato il massimo, dobbiamo lavorarci su perché in questo momento dobbiamo prendere più punti possibile perché ci servono ed in partite come questa dobbiamo mostrare il carattere. Ci è mancato qualcosa dal punto di vista caratteriale perché sul lato tecnico eravamo pronte. Ora abbiamo due settimane per lavorare e preparare la partita difficile che avremo quando torneremo in campo”.

Per le bustocche le parole della centrale Rossella Olivotto. “Ci tenevamo molto a riscattare la brutta prestazione dell’andata e ci siamo riuscite nel migliore dei modi: non era una partita facile oggi perchè il ricordo del match di Perugia era ancora vivo in noi, ma la squadra è stata bravissima: abbiamo spinto tanto al servizio, pur essendo un po’ fallose, riuscendo molto spesso a infastidire la ricezione avversaria. Anche il muro-difesa ha fatto un ottimo lavoro e questo ci ha portato alla vittoria. I tanti muri? Abbiamo studiato molto bene l’avversario e questo ci ha consentito di essere sempre nelle giuste posizioni”.