Serie A1, Bartoncini Perugia- E-work Busto Arsizio 3-0

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-21 25-21 25-17)



BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Nwakalor 9, Samedy 10, Gardini 8, Polder 11, Dilfer 2, Lazic 11, Armini (L), Provaroni, Avenia. Non entrate: Rumori, Galic, Bartolini.

Allenatore Bertini.



E-WORK BUSTO ARSIZIO: Omoruyi 5, Zakchaiou 8, Montibeller 18, Stigrot 2, Lualdi 10, Monza 2, Zannoni (L), Degradi 3, Bressan (L), Battista, Colombo. Non entrate: Olivotto, Mapelli.

Allenatore Musso.



Arbitri: Brunelli, Carcione.



Spettatori: 450

Durata set: 32′, 27′, 27′; Totale: 86′

MVP: Nwakalor.



PERUGIA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia conquista la prima storica vittoria contro la E-Work Busto Arsizio vincendo 3-0 (25-21 25-21 25-17 i parziali) in una gara fatta in crescendo dove a far la differenza è stato il gioco a rete di Polder e Nwalkalor (quest’ultima MVP del match).



Il primo set parte con Busto subito incisiva, grazie al muro si porta agevolmente sul 2-6 e Bertini chiama il time-out per scuotere le sue ragazze, la strigliata ha effetto Polder Lazic e Dilfer si mettono in proprio e cominciano a segnare punti sull’8-9 anche Musso chiama lo stop ma l’inerzia è da parte di Perugia che termina la rimonta sul 10-10 e poi non si accontenta con Gardini che suona la carica e mette due punti consecutivi, al che Busto sul 12-10 chiede ancora lo stop. La Bartoccini-Fortinfissi Perugia gestisce il margine in tranquillità e senza pressione riesce ad incrementarlo fino al massimo vantaggio del 18-14, Busto si ripropone arrivando fino al 19-18 ma manca l’aggancio, Nwakalor a muro si super leggendo l’attacco di Lualdi e riporta il margine in tutta sicurezza (21-18), sul finale la musica non cambia e l’errore a servizio di Sofia Monza regala il primo set alle padrone di casa.



Nel secondo set la Bartoccini-Fortinfissi Perugia restituisce le cortesie alle ospiti (che tentano di bissare l’avvio del set precedente) e recupera subito (dallo 0-3 al 3-3)ed allunga trascinata da Samedy e Gardini fino al 7-4, momento in cui Musso chiama il time-out. Le magliette nere non perdono la concentrazione ed arrivano al massimo vantaggio sul 15-9 con Nwakalor in formato “Regina del Muro”. Le padrone di casa amministrano il vantaggio tenendo a misura le bustocche sul 23-20 la E-Work tenta il tutto per tutto fermando per l’ultima volta il gioco, ma il muro di Polder e la diagonale di Gardini concludono il set che vale il primo punto stagionale per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia.



Sulla scia del finale del parziale precedente le “Magliette nere” cercano di prendere subito margine ma le bustocche mostrano il carattere e recuperano andando sul +2 mantenendolo fino al 7-9, Samedy e l’ace di Nwakalor però riportano il risultato in parità a quota 9, la E-Work non si arrende e rimette in cascina margine fino all’11-14 poi però qualcosa s’incrina, le ospiti cominciano ad essere fallose e Lazic cresce offensivamente e sul 16-15 è Musso a chiamare lo stop. Al rientro la musica non cambia grazie anche ad una Nwakalor sempre in controllo sulla rete il margine della Bartoccini-Fortinfissi Perugia aumenta e quando l’ace di Lazic vale il 20-16 Busto chiama l’ultimo minuto di sospensione ma i giochi sembrano già fatti, una Nwakalor (MVP del match) mai doma si prende anche l’ace del 24-17, ma la pratica in archivio la mette Samedy schiacciando a terra la palla del 25-17 ma soprattutto del 3-0 finale.