Serie A1, Bartoccini Fortinfissi Perugia-Vallefoglia 2-3

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (27-25 21-25 23-25 25-17 13-15)



BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Santos 6, Lazic 4, Nwakalor 8, Galkowska 22, Gardini 20, Polder 8, Armini (L), Guerra 12, Avenia, Provaroni. Non entrate: Garcia, Galic, Rumori (L).

Allenatore Bertini.



MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: D’Odorico 7, Aleksic 11, Hancock 5, Kosheleva 18, Mancini 16, Drews 19, Sirressi (L), Papa 4, Piani 4, Barbero, Lazàro Castellanos. Non entrate: Ioni (L), Furlan, Berti.

Allenatore Mafrici.



Arbitri: Giardini, Verrascina.



Spettatori: 985



Durata set: 33′, 28′, 34′, 25′, 20′; Totale: 140′



MVP: Kosheleva.



PERUGIA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia lotta per oltre due ore e venti ma poi si arrende 2-3 (27-25 21-25 23-25 25-17 13-15 i parziali) alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, un punto comunque prezioso vista la vittoria al tre-break di Pinerolo che accorcia ma non riesce a raggiungere le umbre in classifica.

Il primo set parte punto a punto, poi arriva il turno di servizio di Gardini (in 3 servizi un ace e due ricezioni esclamative) e l’ago si sposta in favore delle umbre (9-6) e Mafrici chiama time-out. La Megabox inizia la rimonta e pian piano riesce ad erodere il margine delle padrone di casa trovando la parità sul 13-13 con l’ace di Hancock, così anche Bertini chiede lo stop. Il set riprende a scorrere con le due formazioni che si alternano sul tabellone fino al 19-19, poi la diagonale di Galkowska e l’ace di Santos valgono per la Bartoccini-Fortinfissi il +2 ed allora Vallefoglia decide si spendere il suo ultimo minuto di sospensione. Al rientro la tendenza s’inverte e sul 22-22 è Perugia ad usare l’ultimo stop. Al rientro Gardini e compagne arrivano per prime al set point (24-23) ma il finale è ricco di emozioni tanto da arrivare al 27-25 quando la giovane schiacciatrice ex Sassuolo mette la firma con la pipe.

Nel secondo set Vallefoglia parte bene e si mette subito a fare la lepre, le umbre cercano di rimanere in scia e riescono ad impattare sul 12-12, la Megabox allora da un altro strappo e sfugge in avanti fino al 13-19 momento in cui Bertini spende il suo ultimo time-out. Il gioco a muro delle ospiti continua a fare la differenza fino al 15-23 poi c’è una reazione delle padrone di casa e sul 18-23 è Mafrici a chiamare il minuto di sospensione. La pausa fa chiarire le idee alle marchigiane e riprendono il controllo con Drews che mette a segno i due punti mancanti per finire il set 21-25.

Anche il terzo parziale parte con Vallefoglia più incisiva, Kosheleva e compagne si portano prima sul 3-6, dopodiché allungano fino al 6-10 tenendo il margine di sicurezza anche in occasione del primo time-out chiamato da Bertini sul 10-14. Al rientro il gioco umbro è più incisivo ed il margine lentamente decresce soprattutto grazie al gioco a muro e quando Guerra mura per la seconda volta Drews, coach Mafrici chiama il primo stop sul 16-17. La rincorsa perugina non si ferma con Galkowska e Gardini a trascinare le compagne e dopo il 21-21 messo a segno dall’italiana Vallefoglia usa l’ultimo stop. Al rientro vanno in scena capitan Kosheleva e Drews, allora è Perugia a fermare il gioco per l’ultima volta sul 21-23. Le ospiti mantengono la concentrazione alta e continuano a spingere con D’Odorico che conquista il set-point, poi Gardini va al servizio ma non riesce a forzare a dovere ed il set termina 23-25.

La Bartoccini-Fortinfissi mantiene la combattività anche in avvio di quarto set e si porta subito avanti sul 4-0 momento in cui Mafrici chiama il primo time-out, Perugia però non perde la concentrazione e continua a mettere pressione, tanta che sul 10-5 le ospiti spendono anche il secondo minuto di sospensione. La pausa è provvidenziale, ma soprattutto a fare la differenza è l’ingresso di Papa che spariglia le carte e consente di mandare al servizio Hancock che dai nove metri mette in crisi la ricezione umbra fino al 13-11, momento in cui Bertini chiama il primo time-out, Guerra e compagne si riprendono ed amministrando aumentano il margine fino al 24-15 sul finale Vallefoglia prova a reagire ma l’impresa è ardua e Nwakalor mette fine alle speranze di vittoria piena con il muro del 25-17 che manda al set decisivo.

Il tie-break comincia con Vallefoglia subito sull’1-3 ma il duo Gardini – Galkowska non si da per vinto e sul 3-3 è di nuovo parità, comincia il punto a punto che prosegue fino al 7-7, Galkowska mette il muro dell’8-7 che manda al cambio campo, nella nuova metà Vallefoglia commette due errori consecutivi e manda Perugia sul 10-7, le ospiti riprendono fiato con l’out di Guerra e la diagonale di Piani e Bertini chiama il time-out sul 10-9, Mancini rimette tutto in parità sull’11-11, riparte il punto a punto, sul 12-13 le umbre fermano il gioco per l’ultima volta, le ospiti arrivano per prime al match-point sul 12-14 il muro di Galkoswka rimanda il primo, Matrici chiama time-out sul 13-14 ed deconcentra Galkowska che purtroppo manda il servizio del 13-15 ed el 2-3 finale in rete.