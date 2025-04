Sergio Grifoni: “Urgente la derattizzazione e disinfestazione di tutto il territorio”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Molti cittadini, in questo ultimo periodo, stanno lamentando la presenza significativa e inusuale di variegati insetti, come: cimici, pappataci, scarafaggi, zanzare, etc.

Tale fenomeno interessa sia il centro urbano, che la periferia e le frazioni del territorio. Il disagio avvertito da molte famiglie è palese, soprattutto in determinate zone dove, anche per il contributo di fattori esterni all’ambiente, la concentrazione di una moltitudine di insetti ha superato la soglia del semplice e sopportabile fastidio.

Oltretutto stiamo andando verso la stagione calda, dove il fenomeno si accentua in maniera naturale, rendendo ancora più difficile una eventuale opera di sanificazione. Da non dimenticare poi che, soprattutto nel centro urbano, si sta sempre più aggravando la situazione legata alla presenza di escrementi e zecche molli prodotte da topi e piccioni. Un contesto ed una condizione quindi che sta superando i livelli di allarme e per la quale occorrerebbe da subito trovare rimedi. Per questa ragione ho presentato una interpellanza al Sindaco di Spoleto, al fine di conoscere quali provvedimenti l’Amministrazione Comunale intende adottare da subito per procedere ad un’opera di derattizzazione e disinfestazione di tutto il territorio comunale. Anche perché è in ballo, non solo il fastidio, ma soprattutto la salute dei cittadini.-

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni