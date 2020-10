Sergio Grifoni: “Tesei irremovibile sulla necessità di utilizzo dell’ospedale per fronteggiare l’emergenza. Il Pronto Soccorso solo Covid”

Le parole del portavoce di Spoleto City Forum nel corso della protesta sotto palazzo Cesaroni

di Alessio Cao

(DMN) Perugia – Prosegue la protesta degli spoletini per la salvaguardia dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” e per il mantenimento dei servizi fondamentali sanitari a Spoleto. La folla, riunita in Piazza Italia a Perugia, all’esterno del Consiglio Regionale, ha esposto le sue ragioni con una manifestazione di dissenso sulle decisioni prese dalla Presidente Tesei, guidati dallo Spoleto City Forum, associazione promotrice dell’evento.

Queste le parole del suo portavoce Sergio Grifoni, dopo un confronto all’interno di palazzo Cesaroni: “La Presidente Tesei è irremovibile sulla necessità di utilizzo dell’ospedale per fronteggiare l’emergenza Covid. Per quanto riguarda il pronto soccorso sarà solo Covid. Ci sarà un punto di primo soccorso all’interno dei locali del vecchio pronto soccorso, mantenendo l’assistenza a codici bianchi e verdi, gialli per la stabilizzazione, non per interventi chirurgici, essendo chiuse le sale operatorie”.

Visibile il dissenso degli spoletini riuniti in Piazza Italia che non hanno gradito le nuove affermazioni della Presidente.