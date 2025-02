Sergio Grifoni: “Spoletini: una comunità di indisciplinati!!!!!”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Spoletini: una comunità di indisciplinati!!!!! E’ questo che trapela dal resoconto ufficiale riferito al 2024 per ciò che concerne i processi verbali, meglio conosciute come multe, rilevate nel nostro Comune. A Spoleto, lo scorso anno, sono state rilevate multe per 3,570 milioni, con un onere pro capite pari a 99,12 € a cittadino. Rispetto all’anno precedente, sono aumentate più di un milione di euro. Dove sta la stranezza? E’ che per la prima volta siamo di gran lunga in testa a tutti gli altri grandi Comuni della Regione, solo che per comportamenti negativi. Ecco il confronto con altri territori:

Spoleto 3,570 milioni 99,12 € a persona Terni 4,572 milioni 42,13 € Gubbio 939.000 31,30 € Foligno 1.570 milioni 28,69 € Orvieto 553.000 28,65 € Perugia 4,469 milioni 27,57 € Cast. del Lago 118,092 7,80 € Umbertide 82,773 5,23 €

Le domande allora che mi pongo, e che porrò in Consiglio Comunale a tempo debito, sono queste: non sarà che è stata messa in atto, soprattutto con Autovelox fissi e mobili, una caccia spietata al trasgressore, più per far quadrare il bilancio che per educare? Non sarà che viene scelta un’azione repressiva più che preventiva? Ritengo che siano dubbi legittimi, visto l’ampio divario con gli altri Comuni. Possibile che noi residenti spoletini, dal punto di vista stradale ed amministrativo, siamo i più indisciplinati dell’Umbria e, di contro, possibile che i turisti appena arrivano a Spoleto diventano riottosi e non rispettosi delle norme? Non voglio assolutamente difendere chi compie una infrazione ma non voglio nemmeno pensare che un minimo di elasticità nelle verifiche non sia opportuna, soprattutto nei confronti di chi, arrivando da fuori, è importante che conservi un buon ricordo della nostra città. A meno che il fare cassa a tutti i costi lo si preferisca all’apprezzata ospitalità.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni

