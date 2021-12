Sergio Bizzarri racconta storie di vita e di arte a Luca Filipponi

Galleria Caffè Letterario del Sansi, via Salara Vecchia

Domenica 12 dicembre alle ore 16 verrà presentata la mostra personale del maestro d’arte spoletino Sergio Bizzarri dal titolo emblematico: Metamorfosi Artistiche

a cura del prof Luca Filipponi presso la Galleria Caffè Letterario del Sansi di via della Salara Vecchia 21 Spoleto.

La mostra evento resterà aperta fino al 28 dicembre e racconta attraverso le opere la storia personale ed artistica di Sergio Bizzarri grande protagonista dei festival dei Due Mondi degli anni 50 e 60 tanto da essere l’inventore e l’animatore delle celeberrime Boutique dell’Arte.

All’evento di presentazione interverranno il prof Sandro Bini presidente del premio Spoleto Art Festival, il M°Francesco Ansidei presidente dell’Associazione Montemarte di Terni e ci sarà la partecipazione straordinaria dell’artista e musicista Emanuela Mari che sarà l’ospite speciale del prof Luca Filipponi e del maestro Bizzarri ( in foto ). Lo stesso Luca Filipponi ha espresso soddisfazione per questo evento e questa mostra nello spazio in centro città: “Questo spazio artistico culturale sta diventando una vera e propria vetrina delle arti a Spoleto e come strumento di successo per promuovere la città rendendola sempre di più attrattiva sotto tanti punti di vista”. Il Menotti Art Festival è impegnato in molte iniziative sia nel Comune di Spoleto sia in altre città con mostre a Bruxelles, Monteleone di Spoleto e Roma a conferma del grande consenso in molti ambiti della kermesse spoletina.