Serata liederistica a Spoleto

Con musiche di Gustav Mahler

14 settembre alle ore 21, nella sala Monterosso del Complesso di Villa Redenta

«In una società che parla sempre di meno e urla sempre di più, è ancora più necessario praticare il genere elegante, profondo, raffinato del Lied» – commenta il condirettore artistico Enrico Girardi, ideatore e coordinatore della serata. «Il repertorio liederistico contiene un’infinità di gemme di tutt’altro tipo rispetto al repertorio operistico. Il Lied è l’espressione musicale in cui la parola e la musica si sposano più compiutamente; perciò, la direzione artistica ritiene che la serata liederistica sia un appuntamento irrinunciabile nella Stagione del Teatro Lirico Sperimentale». Anche per il clima raccolto che riesce ad offrire uno spazio appositamente allestito, come la Sala Monterosso del Complesso di Villa Redenta a Spoleto, la serata liederistica è sicuramente la più intima della stagione del Lirico Sperimentale.

In programma una selezione di Lieder di Gustav Mahler, tratta dalle raccolte Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, Lieder eines fahrenden Gesellen, Lieder aus “Des Knaben Wunderhorn”, Lieder nach Rückert. «Già dalla prima lettura – commenta il maestro Luca Spinosa – è svanita la mia iniziale preoccupazione su come approcciare questi Lieder: un linguaggio compositivo, quello mahleriano, che non ha bisogno di spiegazioni. Subito il timore reverenziale cede il passo alla meraviglia che supera la comprensione e la porta oltre il suo limite. Difficile restare indifferenti all’ascolto di questa musica che dischiude con generosità i suoi tesori all’esecutore tanto quanto all’ascoltatore».

Protagonisti della serata il soprano Sara Cortolezzis, il contralto Simone van Seumeren e il basso Giacomo Pieracci, accompagnati al pianoforte da Luca Spinosa. Letture di Roberto Manuel Zangari. Luci Eva Bruno. Video Francesco Chionetti. Direttore di scena Paolo Pannaccio. Maestro collaboratore Mauro Presazzi.

I biglietti sono acquistabili presso le rivendite autorizzate Ticket Italia e online al seguente link: https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022. Il botteghino del Complesso di Villa Redenta sarà aperto il giorno 14 settembre dalle ore 19.00 a inizio spettacolo. Per informazioni scrivere a info@ticketitalia.com oppure chiamare i numeri 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645. INGRESSO UNICO 10€ (esclusi diritti di prevendita).

Le attività 2022 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Città di Castello, Foligno, Terni e Todi.

La stagione continua con:

DON GIOVANNI

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte

Cantanti solisti, coro e orchestra del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”

SPOLETO, Teatro Nuovo

Martedì 13 settembre 2022, ore 18.00 (anteprima per associazioni e over 65)

Mercoledì 14 settembre 2022, ore 16.00 (anteprima per associazioni e over 65)

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18.00 (anteprima per associazioni e over 65)

Venerdì 16 settembre 2022, ore 20.30

Sabato 17 settembre 2022, ore 20.30

Domenica 18 settembre 2022, ore 17.00

PERUGIA, Teatro Morlacchi

Lunedì 19 settembre 2022, ore 20.30

Martedì 20 settembre 2022, ore 20.30

Stagione Lirica Regionale 2021

LA TRAGÉDIE DE CARMEN

Adattamento della Carmen di Bizet di Marius Constant, Jean-Claude Carrière e Peter Brook

Cantanti solisti ed ensemble del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”

FOLIGNO, Politeama Clarici

Mercoledì 21 settembre 2022, ore 20.30

CITTÀ DI CASTELLO, Teatro degli Illuminati

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.30

TODI, Teatro Comunale

Venerdì 23 settembre 2022, ore 20.30

TERNI, Teatro Secci

Sabato 24 settembre 2022, ore 20.30