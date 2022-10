Serata di moda e spettacolo nel centro storico di Spoleto

Successo per l’iniziativa dell’Istituto Tecnico-Professionale “Spagna-Campani”

In occasione della tre giorni dedicata al programma di mobilità europea per studenti e insegnanti Erasmus+, nella serata di Venerdì 14 Ottobre, è andata in scena nella splendida cornice del centro storico di Spoleto, l’Erasmus Night Fashion Show, la sfilata di moda organizzata dal corso “Industria e Artigianato per il Made in Italy” dell’Istituto Tecnico-Professionale “Spagna-Campani”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Spoleto, ha visto anche la partecipazione di artisti quali i Maestri Gabriele Francioli e Angelo Luciano Bruzzese, che si sono esibiti rispettivamente al sax ed al pianoforte elettrico nell’esecuzione di celebri brani musicali, ed il soprano Mariangela Campoccia e la danzatrice Teresa Rospetti che hanno cantato e danzato su tali melodie.

Lo spettacolo, unendo bellezza, arte, saperi artigiani e tecnici, ha rappresentato un evento culturale complesso, la cui regia è stata coordinata dal dirigente dell’Istituto dello scorso anno scolastico, Prof. Pasqualino Antonio Iallorenzi, in accordo con l’attuale dirigente Prof.ssa Rita Scagliola.

A fare da scenario alla bellezza degli abiti e delle modelle-studentesse, la suggestiva scalinata di piazza Pianciani e i retrostanti palazzi, resi parte vitale di uno spettacolo visivo di proiezioni di immagini in movimento dall’artista del video mapping Hermes Mangialardo.

La realizzazione degli abiti presentati è stata resa possibile grazie alla partecipazione di aziende del territorio, ed in particolare il modello ideato per celebrare il noto programma di mobilità europeo è stato finanziato dal progetto Erasmus+ Vet Creativity.

Le fotografie ufficiali dell’evento sono state realizzate da Massimiliano Bacchi, mentre le riprese, presto disponibili nel canale YouTube dell’I.I.S. “Spagna-Campani”, da Massimo Menghini.