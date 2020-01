《questa vicenda giudiziaria è servita esclusivamente al centrodestra per prendere il potere della città con mezzi diversi dal normale confronto politico》

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Non possiamo che esprimere piena soddisfazione per la chiusura di una brutta vicenda che rovesciò gli equilibri politici nella nostra città e che ora conferma finalmente la verità che da sempre come PD abbiamo sostenuto contro le invettive di un centrodestra opportunista e bramoso di potere: i nostri amministratori hanno agito per il bene della città, gestendo al meglio una situazione di crisi senza arrecare alcun danno all’ente.

Lo scotto di questa assurda vicenda montata ad arte dalle forze di centrodestra ora lo pagheranno i cittadini visto che il Comune dovrà esborsare 200.000 euro di spese giudiziarie. Teniamo a sottolineare che il cosiddetto “buco di bilancio”, o chiamiamolo con il suo vero nome “disavanzo economico”, era molto più ridimensionato rispetto ai sospetti sventolati sui giornali dal centrodestra e sicuramente rispetto ad altri “fulgidi esempi” di alcuni comuni umbri governati dai partiti di riferimento dell’attuale maggioranza.

Centrodestra che in questi anni aveva più soldi in cassa di quelli che denunciava avesse “fatto sparire” il PD, una mera scusa per giustificare la mancanza di progettualità e l’immobilismo che attanaglia la città in maniera particolare sul fronte opere pubbliche, con strade colabrodo e infrastrutture sempre più carenti.

Alla fine questa vicenda giudiziaria è servita esclusivamente al centrodestra per prendere il potere della città con mezzi diversi dal normale confronto politico, infatti non riuscendoci con proposte concrete per Spoleto, ha colto l’occasione per imprimere nei cittadini la paura del futuro economico per Spoleto, sollevando un caso giudiziario oggi totalmente sgonfiato dalla verità sancita dalle sentenze e soprattutto accusando ingiustamente Daniele Benedetti, Paolo Proietti e altri dirigenti del Comune, persone integerrime che hanno agito solo per il bene della città e a cui oggi va tutta la nostra solidarietà umana e politica.

Partito Democratico Spoleto